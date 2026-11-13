Χάρης Δούκας: «Θέλω να πληρώνω το ρεύμα που πληρώνει και ο βιομήχανος, εδώ φτάσαμε τη χώρα μας»

«Θέλω να πληρώνω το ρεύμα που πληρώνει και ο βιομήχανος», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θέτοντας ζήτημα για το κόστος ενέργειας που επωμίζονται οι δήμοι, σε σύγκριση με τις επιδοτήσεις που παρέχονται στη βιομηχανία.

Ειδικότερα, ο κ. Δούκας, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, ζήτησε να εφαρμοστεί και στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των δήμων μειωμένο τιμολόγιο, στα 0,06 ευρώ ανά κιλοβατώρα, αντίστοιχο με εκείνο που, όπως ανέφερε, ισχύει για τη βιομηχανία.

«Θέλω να πληρώνω το ρεύμα που πληρώνει και ο βιομήχανος», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη διαφορά στο κόστος: «Πληρώνουμε, οι δήμοι, 24 σεντς την κιλοβατώρα. Ξέρετε τι πληρώνουν οι βιομήχανοι; 6 σεντς την κιλοβατώρα. 24 οι δήμοι, 6 οι βιομήχανοι. Γιατί επιδοτούνται».

Ο δήμαρχος Αθηναίων διερωτήθηκε μάλιστα: «Είναι δυνατόν οι δήμοι για να ζεσταίνουμε τα σχολεία και τις κοινωνικές μας δομές να πληρώνουμε τέσσερις φορές επάνω από τους βιομηχάνους;», για να καταλήξει με το αιχμηρό σχόλιο: «Εδώ φτάσαμε τη χώρα μας».