Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 04:52 ανατολικά της Καρπάθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 17 έως 17,8 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 24 έως 35 χιλιόμετρα ανατολικά ή ανατολικά-βορειοανατολικά της Καρπάθου.

Η δόνηση καταγράφηκε ως ασθενής και έγινε σε υποθαλάσσια περιοχή. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού EMSC), σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στις 04:52, σε υποθαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Καρπάθου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 17 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται, στα 35 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Καρπάθου.

3,5 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

H αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 17,8 χλμ., και επίκεντρο τα 24 χλμ. ανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου.