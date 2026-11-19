Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανατολικά Καρπάθου
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 04:52.
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- Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 04:52 ανατολικά της Καρπάθου.
- Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 17 έως 17,8 χιλιόμετρα.
- Το επίκεντρο εντοπίζεται 24 έως 35 χιλιόμετρα ανατολικά ή ανατολικά-βορειοανατολικά της Καρπάθου.
- Η δόνηση καταγράφηκε ως ασθενής και έγινε σε υποθαλάσσια περιοχή.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ (σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού EMSC), σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στις 04:52, σε υποθαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Καρπάθου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 17 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται, στα 35 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Καρπάθου.
3,5 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
H αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 17,8 χλμ., και επίκεντρο τα 24 χλμ. ανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου.
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