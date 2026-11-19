Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει το ενδεχόμενο να ζητήσει βοήθεια από Κίνα και Ρωσία για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν έχει υποστεί σοβαρά στρατιωτικά πλήγματα και επιδιώκει συμφωνία.

Οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η πυραυλική ισχύς του Ιράν έχει περιοριστεί σημαντικά, στο 12%-13% των αρχικών δυνατοτήτων.

Δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό για την αυξημένη διέλευση πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Κατηγορηματικά απέκλεισε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας ή της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει υποστεί σοβαρά στρατιωτικά πλήγματα και επιθυμεί πλέον να καταλήξει σε συμφωνία.

«Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση της δημοσιογράφου του Fox News, Τζάκι Χάινριχ, σχετικά με το εάν σκοπεύει να επιδιώξει τη συνδρομή του Πεκίνου και της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξουδετερώσει το πολεμικό ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν, καθώς και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνάς του. Υποστήριξε ακόμη ότι η πυραυλική ισχύς της χώρας έχει περιοριστεί στο 12% με 13% των αρχικών δυνατοτήτων της.

Η εικόνα που περιέγραψε, πάντως, διαφέρει από τις εκτιμήσεις Αμερικανών αξιωματούχων που δημοσίευσε στις 15 Νοεμβρίου η Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου 1.500 έως 2.500 πυραύλους, παρά τις σοβαρές ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις παραγωγής τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε εξίσου βέβαιος για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν αποκτήσει τον «απόλυτο έλεγχο» της θαλάσσιας διόδου.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι την τελευταία εβδομάδα πέρασε από τα Στενά περισσότερο πετρέλαιο από οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη περίοδο στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του.

Αναφερόμενος στην Κίνα και τη Ρωσία, σημείωσε ότι καμία από τις δύο χώρες δεν έχει εμπλακεί στρατιωτικά στον πόλεμο, επαναλαμβάνοντας πως η Ουάσινγκτον δεν χρειάζεται τη μεσολάβησή τους για να φτάσει σε συμφωνία με την Τεχεράνη.

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