Snapshot Το Ιράν κατηγορεί τον Ραφαέλ Γκρόσι για διπλά στάνταρ στην αντιμετώπιση των πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν και του Ισραήλ.

Ο Γκρόσι υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν υπόκειται σε έλεγχο επειδή δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT).

Η Τεχεράνη ζητά εξηγήσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ και τη μη ένταξή του σε διεθνείς επιθεωρήσεις.

Η Ιρανική πλευρά επικρίνει τον Γκρόσι για τη μη καταδίκη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η ΔΟΑΕ επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να επιτρέπει διεθνείς επιθεωρήσεις για την επαλήθευση του ειρηνικού χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος. Snapshot powered by AI

Νέα επίθεση κατά του επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, εξαπέλυσε το Ιράν, κατηγορώντας τον ότι αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά τα πυρηνικά προγράμματα της Τεχεράνης και του Ισραήλ.

Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις του Γκρόσι, ο οποίος απέρριψε τις κατηγορίες περί διακριτικής μεταχείρισης, επικαλούμενος το γεγονός ότι το Ισραήλ, σε αντίθεση με το Ιράν, δεν έχει προσχωρήσει στη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT).

«Εάν το Ισραήλ ήταν συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης και εγώ αντιμετώπιζα διαφορετικά το Ιράν και το Ισραήλ, τότε θα υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά», ανέφερε ο Γκρόσι, σύμφωνα με δήλωση που παρέθεσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Απαντώντας μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Μπαγαΐ αμφισβήτησε τη λογική αυτής της τοποθέτησης, θέτοντας το ερώτημα γιατί το Ισραήλ εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός του καθεστώτος ολοκληρωμένων διεθνών επιθεωρήσεων, παρότι, όπως υποστήριξε, διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Εάν η συμμετοχή στη Συνθήκη αποτελεί τη βάση για να ζητούνται ευθύνες από το Ιράν, τότε η μη συμμετοχή του Ισραήλ δεν μπορεί να λειτουργεί ως μόνιμη ασπίδα απέναντι στις απαιτήσεις να προσχωρήσει και να αποδεχθεί ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις», δήλωσε.

Το Ισραήλ δεν έχει παραδεχθεί επισήμως ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ακολουθώντας εδώ και δεκαετίες πολιτική στρατηγικής ασάφειας. Ωστόσο, θεωρείται ευρέως ότι διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, το οποίο δεν υπάγεται στο ίδιο καθεστώς διεθνούς επιτήρησης με εκείνο του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας επέκρινε επίσης τον Γκρόσι για τη στάση του απέναντι στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της ΔΟΑΕ δεν καταδίκασε τις επιθέσεις όπως θα έπρεπε.

Η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της πρόσβασης των επιθεωρητών στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η ΔΟΑΕ επιμένει ότι το Ιράν, ως μέλος της Συνθήκης, οφείλει να επιτρέπει τις προβλεπόμενες επιθεωρήσεις, ώστε να μπορεί να επαληθευτεί ο ειρηνικός χαρακτήρας του πυρηνικού του προγράμματος.

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