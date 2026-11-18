Snapshot Η ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα χαρακτηρίζει αβάσιμους τους ισχυρισμούς για την εμπλοκή του Ιράν σε σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού στην Ελλάδα.

Η πρεσβεία αποδίδει τις κατηγορίες σε μηχανισμούς προπαγάνδας που στοχεύουν στη δυσφήμηση του Ιράν.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι κατηγορίες αποτελούν μέρος εκστρατείας ψυχολογικού πολέμου από το ισραηλινό καθεστώς.

Το Ιράν καλεί σε επαγρύπνηση απέναντι σε παραπλανητικές μεθοδεύσεις και επιχειρήσεις «ψευδούς σημαίας». Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση σχετικά με την σύλληψη ενός Ιρανού που κατηγορείται για φερόμενο σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού υπηκόου στην Ελλάδα δημοσίευσε η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα.

Η πρεσβεία χαρακτήρισε «εντελώς αβάσιμους» τους ισχυρισμούς ορισμένων μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας, που αποδίδουν το τρομοκρατικό σχέδιο σε παράγοντες που συνδέονται με το Ιράν. Απέδωσαν μάλιστα τις κατηγορίες σε μηχανισμούς προπαγάνδας που στοχεύουν στη δυσφήμηση της χώρας.

Η ανακοίνωση της χώρας

«Οι αστήρικτες αυτές κατηγορίες αποτελούν μέρος της τετριμμένης εκστρατείας του ισραηλινού καθεστώτος και των μηχανισμών προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου του για τη δυσφήμηση του Ιράν, σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρήσεων ”ψευδούς σημαίας”, και στερούνται κάθε αξίας και αξιοπιστίας», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «είναι αυτονόητο ότι απαιτείται επαγρύπνηση από όλους απέναντι σε τέτοιου είδους παραπλανητικές μεθοδεύσεις».

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