Snapshot Η σύλληψη και απέλαση άνδρα από τα Σκόπια, ύποπτου για σχεδιαζόμενο χτύπημα, έγινε από την Ελληνική Αστυνομία κατά την έξοδό του από τη χώρα στις 27 Οκτωβρίου.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) είχε τον κεντρικό ρόλο στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, σε συνεργασία με ξένες αρχές.

Ο άνδρας βρισκόταν στην Ελλάδα παράνομα, καθώς του είχε επιβληθεί διοικητικό μέτρο απαγόρευσης παραμονής σε χώρες Σένγκεν.

Δεν είναι γνωστός ο λόγος παραμονής του στην Ελλάδα, και η διερεύνηση αυτού ανήκει στις αρμόδιες αρχές των Σκοπίων.

Οι ελληνικές αρχές αναμένουν περαιτέρω ενημέρωση από ξένες υπηρεσίες για πιθανή συνδρομή στην έρευνα, ενώ δεν βρέθηκαν ευρήματα στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Τον χειρισμό των ελληνικών αρχών στην υπόθεση σύλληψης και απέλασης άνδρα με καταγωγή από τα Σκόπια, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας για πιθανό σχεδιαζόμενο χτύπημα, περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio αποκάλυψε ότι την υπόθεση χειρίστηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), σε συνεργασία με ξένες αρχές, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ανέλαβε τη σύλληψη του άνδρα κατά την προσπάθειά του να εγκαταλείψει τη χώρα.

Όπως διευκρίνισε, η ΕΥΠ είχε τον κεντρικό ρόλο στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών, ενώ η εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ. περιορίστηκε στη σύλληψη του άνδρα, στις 27 Οκτωβρίου, σε Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στη Βόρεια Ελλάδα.

«Με αυτή την υπόθεση ασχολήθηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της χώρας μας, σε συνεργασία βέβαια με ξένες αρχές και πρέπει να πούμε ότι είναι μία υπόθεση που αποδεικνύει σε πόσο καλό επίπεδο βρίσκονται οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας. Το αποδεικνύει αυτή η υπόθεση. Σκεφτείτε ότι η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε απλά με τη σύλληψη αυτού του ανθρώπου, καθώς «πληκτρολογήθηκε» κατά την έξοδό του από τη χώρα στις 27 Οκτωβρίου σε ένα τμήμα συνοριακής φύλαξης στη Βόρεια Ελλάδα.

Υπήρχε σε βάρος του κάποιο διοικητικό μέτρο που του απαγόρευε ουσιαστικά να βρίσκεται σε χώρα Σένγκεν και έτσι συνελήφθη και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απέλαση. Η καταγωγή του ήταν από τα Σκόπια, αυτή την πληροφορία έχουμε εμείς βέβαια.

Πληροφοριακά επεξεργάστηκε όλη αυτή την υπόθεση η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και για τον πιθανό στόχο, το οποίο δεν γνωρίζουμε βέβαια αν έχει ξεκαθαρίσει. Θεωρούμε ότι τώρα πλέον ανοίγει μια πολύ μεγάλη έρευνα για να ξεκαθαρίσει ποιος ακριβώς και με ποιο τρόπο θα πραγματοποιούταν κάποιο χτύπημα στη χώρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το πληροφοριακό δίκτυο που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι οι ελληνικές αρχές γνώριζαν την παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου στη χώρα και είχαν ήδη επιβάλει σε βάρος του διοικητικό μέτρο που του απαγόρευε την παραμονή στην Ελλάδα. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε όταν επιχείρησε να αναχωρήσει από τη χώρα.

«Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών γνώριζε την παρουσία αυτού του ανθρώπου στη χώρα και υπήρξε το μέτρο σε βάρος του της απαγόρευσης να βρίσκεται στη χώρα μας και έτσι συνελήφθη, εντοπίστηκε από αστυνομικούς που υπηρετούν σε Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης. Αυτός προσπάθησε να φύγει από τη χώρα μας.

Έτσι μεταφέρθηκε και η πληροφορία στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι αυτός ο άνθρωπος κινείται εντός της χώρας μας. Προφανώς κάπως έτσι προέκυψε και το μέτρο σε βάρος του, ώστε να μην μπορεί να βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύλληψη και στη συνέχεια να απελαθεί προς τα Σκόπια».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν είναι γνωστός ο λόγος για τον οποίο ο άνδρας είχε μεταβεί στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές των Σκοπίων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ελληνικές αρχές αναμένουν περαιτέρω ενημέρωση από τις ξένες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα χρειαστεί να συνδράμουν στην έρευνα.

«Κανείς δεν γνωρίζει γιατί βρέθηκε στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι που θα το διαπιστώσουν οι αρχές των Σκοπίων. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να μας προσδιοριστούν συγκεκριμένα θέματα ως προς αυτή την υπόθεση και αν θα πρέπει να παρέχουμε και οποιαδήποτε συνδρομή στις ξένες αρχές, καθώς ευρήματα στη χώρα μας δεν υπήρξαν. Ευρήματα βρέθηκαν στο εξωτερικό.

Έχουμε αποδείξει και με προηγούμενες υποθέσεις ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και μεταξύ των δύο αστυνομιών (Ελλάδας – Σκοπίων), αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών και αυτό είναι πολύ σημαντικό», κατέληξε.

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