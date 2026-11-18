Snapshot Ελληνικές, ισραηλινές και σκοπιανές υπηρεσίες ασφαλείας απέτρεψαν τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα με στόχο ισραηλινό πολίτη ελληνικής καταγωγής.

Η επίθεση είχε οργανωθεί από Ιρανούς συνδεδεμένους με το καθεστώς της Τεχεράνης, που χρησιμοποίησαν μέλη οργανωμένου εγκλήματος στα Σκόπια ως εκτελεστικό βραχίονα.

Ένας Σκοπιανός επιχειρηματίας συνελήφθη στους Κήπους Έβρου και αποκάλυψε κρίσιμες πληροφορίες για το σχέδιο και τον στόχο της επίθεσης.

Μετά τη σύλληψή του έγιναν ακόμα τέσσερις συλλήψεις και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, ηλεκτρονικές συσκευές και σχεδιαγράμματα με τοποθεσίες.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη χρήση του οργανωμένου εγκλήματος ως εργαλείο σκοτεινών επιχειρήσεων με διεθνείς προεκτάσεις. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από επεισόδιο κατασκοπευτικής σειράς βρίσκεται στο επίκεντρο των υπηρεσιών ασφαλείας σε Ισραήλ, Ελλάδα και Σκόπια

Δύο Ιρανοί με διασυνδέσεις στο καθεστώς της Τεχεράνης είχαν λάβει την εντολή να εξοντώσουν ισραηλινό πολίτη, με ελληνικές ρίζες που ζει στην Αθήνα, στέλεχος εταιρείας. Ο άνδρας είχε ενημερωθεί ότι ήταν στόχος και είχε λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας.

Από την "καρδιά" της Τεχεράνης, ο οργανωτής έδωσε εντολή στον επίσης Ιρανό στρατολογητή να οπλίσει πέντε άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος στα Σκόπια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου ώστε να μοιάζει με ξεκαθάρισμα.

Όσο όμως η τρομοκρατική ομάδα έβαζε τις τελευταίες λεπτομέρειες στο σχέδιο της, ΕΥΠ, Μοσάντ και η υπηρεσία Πληροφοριών των Σκοπίων είχαν θέσει υπό στενή παρακολούθηση έναν από τους πέντε εκτελεστές. Πρόκειται για Σκοπιανό που παρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας με εταιρεία ρούχων, καταγωγή από το Κουμάνοβο και με επαφές στην Κωνσταντινούπολη. Ο 30χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στους Κήπους Έβρου στις 27 Οκτωβρίου ενώ προσπαθούσε να διαφύγει με το όχημα του.

Είναι το πρόσωπο που "οδήγησε" στην αποκάλυψη του στόχου στην Ελλάδα και έδωσε κρίσιμες λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό της επίθεσης.

Μετά τη σύλληψή του ακολούθησαν ακόμα 4 συλλήψεις Σκοπιανών ενώ κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και το σημαντικότερο: σχεδιαγράμματα με σημειωμένες συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καμουφλάζ των Ιρανών. Ο στρατολογητής παρουσιάζεται ως επιχειρηματίας και επικεφαλής φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Ιράν. Είναι καταζητούμενος από το FBI για αντίστοιχες ενέργειες ενώ οι Αρχές τον γνωρίζουν επίσης ως "βαρόνο ναρκωτικών". Επέλεξε για το χτύπημα ως εκτελεστικό βραχίονα κακοποιούς - μέλη εγκληματικών οργανώσεων με στόχο να παραμένουν κρυμμένοι οι πραγματικοί εντολείς.

Οι ελληνικές και ξένες υπηρεσίες συνεχίζουν να εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την σοβαρή αυτή υπόθεση που έχει διεθνείς προεκτάσεις και μεταξύ άλλων αναδεικνύει πώς το οργανωμένο έγκλημα μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο σκοτεινών επιχειρήσεων.

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