Snapshot Οι αρχές των Σκοπίων συνέλαβαν πέντε άτομα που φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα υπό εντολή από το Ιράν.

Τέσσερις συλληφθέντες είναι από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο, ενώ ένας συνελήφθη στην Ελλάδα.

Το δίκτυο λειτουργούσε υπό τις οδηγίες του Ιρανού πολίτη Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος συνδέεται με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και το οργανωμένο έγκλημα.

Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων συνεργάστηκε με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες ξένες υπηρεσίες από τις αρχές του 2026 για την αποκάλυψη του δικτύου.

Το δίκτυο προετοίμαζε τρομοκρατική πράξη ή δολοφονία στην Ελλάδα και διεξήγαγε συνωμοτικές συναντήσεις σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Snapshot powered by AI

Σε συνολικά πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές των Σκοπίων για το δίκτυο που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα με εντολή από το Ιράν.

Σημειώνεται ότι οι σκοπιανές Αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο, που φέρεται ως συνεργός των συλληφθέντων.

Οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για συνεργασία με αλλοδαπούς και σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις από αυτούς συνελήφθησαν στα Σκόπια και ένας στην Ελλάδα. Τα άτομα κατάγονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και είναι ηλικίας από 29 και 73 ετών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η σκοπιανή υπηρεσία, το δίκτυο αυτό φέρεται να ενεργούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, το οποίο φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος Ιρανός φέρεται να συνδέεται, επίσης, με έταιρο πρόσωπο που έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων, από τις αρχές του 2026, σε συνεργασία με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες ξένες υπηρεσίες, έχει αναλάβει δράση για την αποκάλυψη των σχεδίων ατόμων που συνδέονται με ιρανικούς παράγοντες, για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Συγκεκριμένα, ανέλαβε μια σειρά επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με στόχο την αποκάλυψη ενός δικτύου, που συνδέεται με τον Ιρανό πολίτη Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος συνδέεται με άλλους παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με τον «βαρόνο» ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti.

Το δίκτυο αποτελείται από άτομα εγκατεστημένα σε εγκληματικές οργανώσεις στα Σκόπια, τα οποία, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές υλικοτεχνικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση τρομοκρατικής πράξης/δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα. Μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες, αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης τους, για τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, και επιβεβαιώθηκαν οι διασυνδέσεις τους με τον Ιρανό πολίτη, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας της σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής ενέργειας.

Αυτός είναι ο ενδιάμεσος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ενδιάμεσος είναι ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, ο οποίος καταζητείται από το FBI για συνωμοσία για τη χρήση υποδομών διακρατικού εμπορίου με σκοπό τη διάπραξη δολοφονίας επί πληρωμή.

Όπως αναφέρουν τα στοχεία του FBI:

Ψευδώνυμα: Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, Νάτσι Σαρίφι Ζιντάστι, Νάτζι Σερίφι, Νάτσι Σερίφι, Νάτσι Σερίφι Ζιντάστι, Κεμάλ Σαρίφι Σεϊντάνι, «Μπιγκ», «Μπιγκ Γκάι»

Ημερομηνίες γέννησης που έχουν χρησιμοποιηθεί: 31 Μαΐου 1974- 26 Αυγούστου 1972

Τόπος γέννησης: Ουρμία, Ιράν

Μαλλιά: Γκρίζα

Μάτια: Καφέ

Ύψος: Περίπου 1,92

Βάρος: Περίπου 113 κιλά

Φύλο: Άνδρας

Φυλή: Λευκός

Εθνικότητα: Ιρανός

Γλώσσες: Φαρσί, Τουρκικά, Κουρδικά

Φωτογραφία που τραβήχτηκε το 2019

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο Ζινταστί έχει δεσμούς με ή ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν, την Τουρκία, το Κουρδιστάν ή την περιοχή του Μεγάλου Κουρδιστάν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο Νάτζι Σαρίφι Ζινταστί καταζητείται για την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας επί πληρωμή δύο κατοίκων της πολιτείας του Μέριλαντ. Από τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2020 και μέχρι περίπου τον Μάρτιο του 2021, συνεργάτες του εγκληματικού δικτύου του Ζινταστί με έδρα το Ιράν φέρονται να χρησιμοποίησαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω Διαδικτύου για να προσλάβουν εγκληματικά στοιχεία εντός της Βόρειας Αμερικής με σκοπό τη δολοφονία δύο ατόμων που είχαν διαφύγει από το Ιράν.

Το εγκληματικό δίκτυο του Ζινταστί φέρεται επίσης να παρείχε πόρους για τη διευκόλυνση της απόπειρας διακρατικής δολοφονίας ενός ατόμου εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023, εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης για τον Ζινταστί από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, Περιφέρεια της Μινεσότα, αφού κατηγορήθηκε για «Συνωμοσία με σκοπό τη χρήση διαπολιτειακών εμπορικών υποδομών για τη διάπραξη δολοφονίας επί πληρωμή».

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