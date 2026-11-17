Snapshot Η ΕΥΠ ερευνά τις επαφές του ιρανικού δικτύου εκτελεστών σε τρίτες χώρες και στο Ιράν, ενώ απέτρεψε την είσοδο δεύτερου υπόπτου από την Αλεξανδρούπολη.

Ο Ιρανός Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ κατηύθυνε το σχέδιο δολοφονίας και στρατολόγησε άτομα με ποινικό παρελθόν για να καλύψει την εμπλοκή της Τεχεράνης.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα, τέσσερα στα Σκόπια και ένας στην Ελλάδα, με άμεση σύνδεση με εγκληματικές οργανώσεις και σχέδιο επίθεσης σε άγνωστο στόχο.

Το δίκτυο είχε δεσμούς με την εγκληματική οργάνωση Ζιντάστι και το γεωγραφικό του εύρος περιλάμβανε Βαλκάνια και Ελλάδα.

Στόχος της επίθεσης ήταν Ισραηλινός πολίτης ελληνικής καταγωγής που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και παρακολουθούνταν από τις ιρανικές υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Οι μυστικές συναντήσεις σε τρίτες χώρες, αλλά και στο εσωτερικό του Ιράν, βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών για την εξάρθρωση του δικτύου που σχεδίαζε δολοφονικό χτύπημα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που - με το σταγονόμετρο - έρχονται στο φως το συγκεκριμένο δίκτυο πραγματοποιούσε συναντήσεις σε τρίτες χώρες, προκειμένου να αποφύγει την συνάντηση με τις ελληνικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας δεύτερος ύποπτος επιχείρησε να περάσει στη χώρα μας από την Τουρκία με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη. Οι ελληνικές αρχές τον εντόπισαν εγκαίρως, δεν του επέτρεψαν την είσοδο και τον ανάγκασαν να επιστρέψει στο τουρκικό έδαφος.

Το σχέδιο της επίθεσης ενορχηστρώθηκε από τον Ιρανό υπήκοο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ο συγκεκριμένος άνδρας κατηύθυνε τον εκτελεστικό βραχίονα, στρατολογώντας άτομα με ποινικό παρελθόν για να κρύψει τα ίχνη της Τεχεράνης.

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα. Τα τέσσερα εντοπίστηκαν στα Σκόπια. Ο πέμπτος της ομάδας συνελήφθη επί ελληνικού εδάφους και στις 12 Νοεμβρίου επιστράφηκε στη γειτονική χώρα. Όπως ανακοινώθηκε, ο συγκεκριμένος πυρήνας είχε άμεση διασύνδεση με εγκληματικές ομάδες, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία της επίθεσης εναντίον αγνώστου μέχρι στιγμής στόχου.

Το δίκτυο Ζιντάστι

Οι έρευνες, σε συνεργασία με δυτικές υπηρεσίες και την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, αποκάλυψαν τους δεσμούς των συλληφθέντων με την εγκληματική οργάνωση του Ζιντάστι. Πάντως, οι κινήσεις του δικτύου δεν περιορίζονταν στα Βαλκάνια. Το μπλόκο στον ύποπτο της Αλεξανδρούπολης επιβεβαιώνει τη γεωγραφική έκταση της επιχείρησης, με την έρευνα να παραμένει ανοιχτή για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών.

Ισραηλινός ο στόχος

Ισραηλινός που βρίσκεται στην Ελλάδα φαίνεται να ήταν ο στόχος του δικτύου που με εντολή Ιράν σχεδίαζε δολοφονία και εξαρθρώθηκε με την συνεργασία των Σκοπίων και της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ισραηλινό πολίτη, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη χώρα μας. Φαίνεται δε να αποτελούσε εδώ και καιρό στόχο πρόσωπο ενδιαφέροντος για τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν.

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