Ο Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026, στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον

Snapshot Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, προειδοποίησε για ραγδαία άνοδο των απειλών από το Ιράν σε αμερικανικό έδαφος και εξωτερικό.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας ενημερώθηκε ότι οι απειλές της Τεχεράνης στοχεύουν Αμερικανούς χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ο κρατικός μηχανισμός ασφαλείας των ΗΠΑ βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση για την αποτροπή και καταπολέμηση των ιρανικών σχεδίων.

Ο Κλέιτον τόνισε τον αυξημένο κίνδυνο για το αμερικανικό προσωπικό τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Σήμα κινδύνου για την κλιμάκωση της ιρανικής επιθετικότητας εξέπεμψε ο Τζέι Κλέιτον, διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σε καταθεσή του στο Κογκρέσο ξεκαθάρισε ενώπιον των βουλευτών πως οι απειλές της Τεχεράνης με στόχο Αμερικανούς καταγράφουν ραγδαία άνοδο.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα όσα εξήγησε στην αίθουσα, ο κρατικός μηχανισμός ασφαλείας βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση για την αναχαίτιση αυτών των προκλήσεων.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον εντοπισμό, την αποτροπή και την καταπολέμηση των θανατηφόρων σχεδίων του Ιράν, τόσο εκτός όσο και εντός των ΗΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απειλές χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Την ίδια ώρα, ο Κλέιτον θέλησε να κάνει απολύτως σαφή την κρισιμότητα της κατάστασης όσον αφορά τη σωματική ακεραιότητα του αμερικανικού προσωπικού σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Όπως προειδοποίησε τα μέλη της επιτροπής, οι στόχοι των ιρανικών επιχειρήσεων δεν περιορίζονται γεωγραφικά.

«Αυτές οι απειλές έχουν σημαντικά αυξηθεί. Οι γυναίκες και οι άνδρες μας στο εξωτερικό, οι γυναίκες και οι άνδρες μας εδώ στις ΗΠΑ, τελούν υπό μεγαλύτερο κίνδυνο», υπογράμμισε κλείνοντας τη δραματική του τοποθέτηση.

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