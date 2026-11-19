Snapshot Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Washington αποχώρησε από τη Μέση Ανατολή μετά από περίπου τρεις μήνες παρουσίας.

Το USS Theodore Roosevelt αντικατέστησε το George Washington, αυξάνοντας προσωρινά σε τρία τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή.

Μετά την αποχώρηση του George Washington, παραμένουν δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή: το USS Theodore Roosevelt και το USS George H.W. Bush.

Η αποχώρηση δεν σηματοδοτεί μείωση της συνολικής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Οι εντάσεις με το Ιράν και οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζονται, επηρεάζοντας την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Snapshot powered by AI

Αποχώρησε από τη Μέση Ανατολή το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Washington, έπειτα από περίπου τρεις μήνες παρουσίας στην περιοχή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρούν πλέον δύο αεροπλανοφόρα κοντά στο Ιράν.

Την αποχώρηση επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο USNI News, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του πλοίου. Σύμφωνα με το Associated Press, το USS George Washington έχει επιστρέψει στη ζώνη επιχειρήσεων του αμερικανικού Στόλου του Ειρηνικού, όπου πραγματοποιεί συνήθεις αποστολές.

Η εξέλιξη έρχεται μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά την άφιξη του USS Theodore Roosevelt στη Μέση Ανατολή, τη Δευτέρα (16/11). Η ανάπτυξή του είχε αυξήσει προσωρινά σε τρία τον αριθμό των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή, σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης με την Τεχεράνη.

Με την αποχώρηση του George Washington, παραμένουν το USS Theodore Roosevelt και το USS George H.W. Bush, το οποίο επιχειρεί στην περιοχή από τον Απρίλιο.

Το Bloomberg, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι το George Washington αναμένεται να επιστρέψει στη βάση του στη Γιοκοσούκα της Ιαπωνίας, όπου είναι μόνιμα σταθμευμένο.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στην εναλλαγή των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων, χωρίς να σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον περιορίζει συνολικά τη στρατιωτική παρουσία της στη Μέση Ανατολή.

Η αποχώρηση σημειώνεται ενώ συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα μέτωπα της σύγκρουσης, με τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία να προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

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