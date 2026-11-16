ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή το USS Theodore Roosevelt – Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή

Στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM έφτασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, την ώρα που η ένταση με την Τεχεράνη παραμένει υψηλή και η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή το USS Theodore Roosevelt – Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt έφτασε στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, αυξάνοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
  • Με την άφιξη του USS Theodore Roosevelt, οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον τρεις ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή.
  • Η παρουσία των τριών αεροπλανοφόρων παρέχει στην Ουάσιγκτον μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και αεροπορική ισχύ απέναντι στην αυξημένη ένταση με το Ιράν.
  • Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν ανεπιτυχείς και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης.
  • Η ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας δεν σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για νέα επίθεση, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο από την CENTCOM.
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Σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt, το οποίο προστέθηκε στις δύο ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων που επιχειρούν ήδη στην ευρύτερη περιοχή.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Al Jazeera, αναφέροντας ότι το πολεμικό πλοίο εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM).

Με την άφιξή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πλέον τρεις ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή, καθώς το USS Theodore Roosevelt προστίθεται στα USS George Washington και USS George H.W. Bush.

Η ανάπτυξη του τρίτου αεροπλανοφόρου είχε προαναγγελθεί από τις αρχές Οκτωβρίου, ενώ στις 8 Νοεμβρίου το Theodore Roosevelt αναχώρησε από τη Σιγκαπούρη με προορισμό τη Μέση Ανατολή.

Η παρουσία τριών αεροπλανοφόρων παρέχει στην Ουάσιγκτον μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και δυνατότητα ανάπτυξης αεροπορικής ισχύος, σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση με το Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει την ασφάλεια στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει την επανάληψη των στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον της Τεχεράνης.

Πάντως, η ενίσχυση της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη ότι έχει ληφθεί απόφαση για νέα επίθεση. Η CENTCOM δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο που να συνδέεται με την άφιξη του USS Theodore Roosevelt.

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