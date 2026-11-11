Ιράν: Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου βλέπει στο Πεκίνο έναν πιθανό διαμεσολαβητή για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου θεωρεί ότι η Κίνα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Οι σχέσεις της Κίνας με την Τεχεράνη και τις αραβικές χώρες δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για διπλωματικές πρωτοβουλίες.
  • Η κινεζική ηγεσία μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και στη διαμόρφωση νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας.
  • Οι δηλώσεις γίνονται εν μέσω ενίσχυσης των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
  • Η Τεχεράνη επιδιώκει να αξιοποιήσει τις σχέσεις της με το Πεκίνο για την εξεύρεση πολιτικής λύσης.
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Την εκτίμηση ότι η Κίνα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τερματισμό του πολέμου και στην έξοδο της Μέσης Ανατολής από την κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης» εξέφρασε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν (IRIB).

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι σχέσεις που διατηρεί το Πεκίνο τόσο με την Τεχεράνη όσο και με τις αραβικές χώρες της περιοχής δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Όπως ανέφερε, οι πρωτοβουλίες της κινεζικής ηγεσίας θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με την Τεχεράνη να επιδιώκει την αξιοποίηση των σχέσεών της με το Πεκίνο για την εξεύρεση πολιτικής λύσης.

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