Εντολή Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τέλος στην κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»

Snapshot Ο Ιρανός ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διέταξε τον τερματισμό της κατάστασης «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη» με τις ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε την προτίμηση για διάλογο και διαπραγματεύσεις χωρίς υποχώρηση σε βία ή εκφοβισμό.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν μικρή πρόοδο και χαρακτήρισε τις απαιτήσεις του Ιράν απαράδεκτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απίθανη μια νέα στρατιωτική επίθεση εάν υπάρξει ισχυρή συμφωνία, αλλά προειδοποίησε για νέους στόχους σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης. Snapshot powered by AI

Ένα νέο μήνυμα του Ιρανού Ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετέφερε τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος ανέφερε πως διέταξε τους αξιωματούχους να τερματίσουν την κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Όπως πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν, «μπορούμε να διαπραγματευτούμε με αξιοπρέπεια και να επιλύσουμε το ζήτημα με αξιοπρέπεια. Προτιμούμε τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο, δεν θα υποκύψουμε στη βία και στον εκφοβισμό».

Iran’s President Masoud Pezeshkian says Ayatollah Mojtaba Khamenei has issued directives on ending the state of “neither war nor peace” with the US. 🔴 LIVE updates: https://t.co/j5JxfVazVc https://t.co/N0hgkDnwBt — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 9, 2026

Η δήλωση αυτή έρχεται πριν από τη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι, και στον απόηχο των εκτιμήσεων του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είχαν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο και ότι δεν έβλεπε κάποια επικείμενη σημαντική εξέλιξη.

Μιλώντας πριν αναχωρήσει από τη Φλόριντα για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο Τραμπ προτιμούσε μια διπλωματική λύση, αλλά χαρακτήρισε τις απαιτήσεις του Ιράν ως «απαράδεκτες» και, σε ορισμένες περιπτώσεις, «εξωφρενικές και γελοίες, και πραγματικά μη ρεαλιστικές».

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις σημείωναν πρόοδο και κατέληγαν σε μια ισχυρή συμφωνία, προειδοποίησε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εντοπίσει επιπλέον στόχους υποδομών, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών, σε περίπτωση που επαναληφθεί η στρατιωτική δράση.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν υπερασπίστηκε τη Δευτέρα τη διήμερη πρότασή του ως την πιο λογική προσφορά που βρίσκεται επί τάπητος, μετά τις δηλώσεις του Ρούμπιο.

«Είναι παράλογο το Ιράν να απαιτεί την άρση των παράνομων αμερικανικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, καθώς και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα;» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Το Ιράν υπέβαλε την πρόταση να συντομευθεί ο χρόνος για την επανέναρξη των συνομιλιών σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση των επτά ημερών, η οποία απαιτεί από την Ουάσιγκτον να εκπληρώσει πρώτα ορισμένους όρους, όπως τη διακοπή των εχθροπραξιών, την άρση του αποκλεισμού και των κυρώσεων.

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