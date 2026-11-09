Ιράν: Εμμένει στην πρότασή του για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών

Snapshot Το Ιράν εμμένει στην επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η Τεχεράνη ζητά την άρση των παράνομων, σύμφωνα με το Ιράν, κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ απέρριψαν τους όρους του Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να τους χαρακτηρίζει «εξοργιστικούς και αδιανόητους». Snapshot powered by AI

Το Ιράν υπεραμύνθηκε σήμερα μιας πρότασης για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ακόμη και σε δύο ημέρες λέγοντας ότι είναι η πιο λογική προσφορά στο τραπέζι, αν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αποκάλεσε τους όρους της Τεχεράνης «εξοργιστικούς και αδιανόητους».

«Είναι παράλογο το Ιράν να λέει ότι οι παράνομες κυρώσεις των ΗΠΑ και ο ναυτικός αποκλεισμός τους πρέπει να αρθούν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και ότι ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει σε όλα τα μέτωπα;» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου απαντώντας στα σχόλια του Ρούμπιο.

Το Ιράν έκανε την πρόταση να μειωθεί ο χρόνος προκειμένου να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες σε δύο από επτά ημέρες που προέβλεπε προηγούμενη πρόταση, η οποία ζητούσε από την Ουάσινγκτον να ανταποκριθεί πρώτα σε όρους περιλαμβανομένου του τερματισμού των εχθροπραξιών, της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων.

Ο Μπαγαΐ δήλωσε επίσης πως η πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στο Ιράκ προκειμένου να κλείσει τα σύνορά του με το Ιράν δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις με τη Βαγδάτη, αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ δήλωσε πως η Ουάσινγκτον ωθεί προς μια τέτοια κίνηση.

Ο Μπαγαϊ απέρριψε μια στρατιωτική ειδική δύναμη των ΗΠΑ που θα είχε στόχο τον περιορισμό του χερσαίου εμπορίου του Ιράν χαρακτηρίζοντάς την αλλαγή πορείας μετά τις απώλειες των Ρεπουμπλικάνων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.

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