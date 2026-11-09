Ρούμπιο για τον πόλεμο στο Ιράν: «Δεν ήταν απαραίτητα δημοφιλής, αλλά ήταν αναγκαίος»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπερασπίζεται την απόφαση Τραμπ, παρά το πολιτικό κόστος, υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισε μια απειλή την οποία οι προκάτοχοί του είχαν αφήσει αναπάντητη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ρούμπιο για τον πόλεμο στο Ιράν: «Δεν ήταν απαραίτητα δημοφιλής, αλλά ήταν αναγκαίος»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει πόλεμο κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαία παρά το πολιτικό κόστος.
  • Ο Ρούμπιο τόνισε ότι ο Τραμπ αντιμετώπισε μια «πολύ πραγματική απειλή» από το ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.
  • Υπογράμμισε την έλλειψη διακομματικής συναίνεσης στις ΗΠΑ σχετικά με την ιρανική πυρηνική απειλή και την ανάγκη πρόληψης ενός πυρηνικού Ιράν.
  • Η Τεχεράνη αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν έχει αποδείξεις για συστηματική προσπάθεια κατασκευής τέτοιων όπλων.
  • Η παρέμβαση Ρούμπιο έγινε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου οι επιπτώσεις του πολέμου στις τιμές της ενέργειας αποτέλεσαν σημαντικό θέμα αντιπαράθεσης.
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Την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει πόλεμο κατά του Ιράν υπερασπίστηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έπραξε αυτό που επέβαλλε η εθνική ασφάλεια, ακόμη κι αν γνώριζε ότι η επιλογή του δεν θα ήταν δημοφιλής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή (8/11), ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Τραμπ αναγνώρισε και αντιμετώπισε μια «πολύ πραγματική απειλή», αναφερόμενος στο ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Την αντιμετώπισε, παρότι πολλές φορές το σωστό για τη χώρα, η αντιμετώπιση δύσκολων προκλήσεων για την ασφάλειά της, δεν είναι απαραίτητα δημοφιλές, αλλά είναι αναγκαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι ο Τραμπ έκανε αυτό που δεν κατάφεραν προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την απουσία διακομματικής συναίνεσης γύρω από την ιρανική πυρηνική απειλή.

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει διακομματική αναγνώριση, αν και ίσως όχι πλέον, ότι ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα θα ήταν απολύτως απαράδεκτο και επικίνδυνο. Όχι μόνο για το Ισραήλ ή τη Μέση Ανατολή, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο και τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, με τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στις τιμές της ενέργειας να έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο Ρούμπιο απέφυγε να σχολιάσει ευθέως το εκλογικό αποτέλεσμα, επιμένοντας όμως ότι η στρατιωτική επέμβαση ήταν αναγκαία, ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους.

Η Τεχεράνη αρνείται σταθερά ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει αποδείξεις για συστηματική ιρανική προσπάθεια κατασκευής πυρηνικού όπλου, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

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