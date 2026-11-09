Τραμπ για Βανς: «Δεν με ενόχλησαν οι δηλώσεις του» – «Θα έκανα ξανά την επίθεση στο Ιράν»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την επίθεσή του στο Ιράν, δηλώνοντας ότι θα την επανέλαβε παρά το πολιτικό κόστος.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς απέδωσε την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν, χωρίς να επηρεάσει τη σχέση του με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ θεωρεί την επίθεση στο Ιράν μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της κυβέρνησής του, για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συμφώνησε ότι η στρατιωτική επέμβαση ήταν απαραίτητη παρά την έλλειψη δημοτικότητας.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα και οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης παραμένουν αδιέξοδες. Snapshot powered by AI

Την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν υπερασπίστηκε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι θα προχωρούσε στην ίδια στρατιωτική επιχείρηση ακόμη κι αν γνώριζε εκ των προτέρων το πολιτικό κόστος για τους Ρεπουμπλικανούς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Κυριακή (8/11), ο Αμερικανός πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος απέδωσε τη βαριά ήττα του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές στον πόλεμο με το Ιράν.

Ερωτηθείς εάν οι τοποθετήσεις αυτές επηρέασαν τη σχέση τους, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, καθόλου. Σε πολλούς δεν άρεσαν οι δηλώσεις του, αλλά όχι σε εμένα».

Στη συνέχεια, ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι, παρότι συμφωνεί με την εκτίμηση του Βανς για τις εκλογικές συνέπειες της σύγκρουσης, ο αντιπρόεδρός του παρέλειψε να επισημάνει κάτι που ο ίδιος θεωρεί καθοριστικό.

«Είχε δίκιο, εκτός από ένα πράγμα. Έπρεπε να κάνει ακόμη μία δήλωση, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική: Αν χρειαζόταν να το κάνουμε ξανά, θα το κάναμε; Η απάντηση είναι ναι», ανέφερε.

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στο Ιράν μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της κυβέρνησής του.

«Αυτό θα καταγραφεί στην ιστορία ως ένα από τα καλύτερα πράγματα που κάναμε ποτέ. Γιατί αν αποκτούσαν πυρηνικό όπλο, θα ανατίναζαν ολόκληρο τον κόσμο. Επειδή είναι τρελοί», υποστήριξε.

Το Ιράν και η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια παρέμβαση του Βανς, ο οποίος είχε γράψει στην πλατφόρμα X ότι «ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», καλώντας τους Ρεπουμπλικανούς να αναγνωρίσουν το κόστος της σύγκρουσης πριν συζητήσουν την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αμφισβήτησε αυτή την εκτίμηση. Επέμεινε, όμως, ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη υπερέχει των εκλογικών συνεπειών, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο να αναθεωρήσει την επιλογή του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος δεν ήταν κατ' ανάγκην δημοφιλής, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η στρατιωτική επέμβαση ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση της ιρανικής πυρηνικής απειλής.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.