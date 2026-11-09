Αραγτσί: «Καμία πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ» – Το Ιράν περιμένει αλλαγή στάσης

Η Τεχεράνη περιμένει να διαπιστώσει εάν η ήττα των Ρεπουμπλικανών θα αλλάξει τη στάση της Ουάσιγκτον, ενώ η διπλωματική μεσολάβηση παραμένει σε στασιμότητα. 

Γιάννης Φιλιππάκος

Αραγτσί: «Καμία πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ» – Το Ιράν περιμένει αλλαγή στάσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τεράνη αναμένει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.
  • Οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν παγώσει και δεν υπήρξε καμία νέα κίνηση μεσολαβητών πρόσφατα.
  • Το Ιράν προτείνει διευθέτηση εντός δύο ημερών με βασικές απαιτήσεις τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση οικονομικών περιορισμών.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι σε περίπτωση συνέχισης του πολέμου από τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη θα απαντήσει στρατιωτικά.
  • Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με μεσολαβητές από Κατάρ και Πακιστάν παραμένουν αδιέξοδες λόγω σημαντικών διαφορών στα θέματα κυρώσεων και ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.
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Σε αναμονή των επόμενων κινήσεων της Ουάσιγκτον βρίσκεται το Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά παγώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Μιλώντας την Κυριακή (8/11) στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών προκάλεσε «σοκ» στην αμερικανική πλευρά, επηρεάζοντας και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Πρέπει τώρα να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να αφομοιώσουν αυτά τα αποτελέσματα, ώστε να καθορίσουμε πώς θα προχωρήσουμε», δήλωσε.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες δεν έχει υπάρξει καμία νέα μετακίνηση των μεσολαβητών, εκτιμώντας πως θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να διαμορφωθούν εκ νέου οι κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη των επαφών.

Η προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον

Νωρίτερα, ο Αραγτσί είχε στείλει αυστηρό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας X, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έκαναν την επιλογή τους και πλέον είναι η σειρά του Λευκού Οίκου να αποφασίσει.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να προτείνει ένα σχέδιο διευθέτησης εντός δύο ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν βασικά αιτήματά της, μεταξύ των οποίων ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η άρση οικονομικών περιορισμών.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ιρανός υπουργός προειδοποίησε πως, εάν η Ουάσιγκτον επιλέξει τη συνέχιση του πολέμου, θα βρεθεί αντιμέτωπη με σκληρή στρατιωτική απάντηση.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις, στις οποίες μεσολαβούν κυρίως το Κατάρ και το Πακιστάν, δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία. Στο επίκεντρο παραμένουν οι αμερικανικές κυρώσεις, ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να διατηρούν σημαντικές διαφωνίες.

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