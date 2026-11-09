Τραμπ στο «60 Minutes»: «Το MAGA μπορεί να συνεχίσει χωρίς εμένα» – Τι είπε για Ιράν και εκλογές

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν και οι μαζικές απελάσεις κόστισαν πολιτικά στην κυβέρνησή του, αλλά επανέλαβε ότι θα ξαναέπαιρνε την ίδια απόφαση.

Υποστήριξε ότι το κίνημα MAGA μπορεί να συνεχίσει χωρίς εκείνον και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξει υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές του 2028 χωρίς να ονομάσει διάδοχο.

Παραδέχθηκε ότι η σκληρή μεταναστευτική πολιτική προκάλεσε αντιδράσεις και εξέφρασε ενδιαφέρον για συνεργασία με τους Δημοκρατικούς σε μεταναστευτική συμφωνία.

Σχεδιάζει περιορισμένες αλλαγές στην κυβέρνηση, διατηρεί την εμπιστοσύνη του στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και εμφανίστηκε πρόθυμος να συνεργαστεί με τη νέα Δημοκρατική πλειοψηφία.

Επανέλαβε την εκτίμησή του ότι μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο εδαφικών αλλαγών χωρίς να τις προσδιορίσει. Snapshot powered by AI

Μια συνέντευξη με παραδοχές, υπαναχωρήσεις αλλά και σαφείς προειδοποιήσεις για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο «60 Minutes» του CBS, λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν και οι μαζικές απελάσεις στοίχισαν πολιτικά στην κυβέρνησή του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς και προανήγγειλε αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή (6/11) στον Ρος Ντάουθατ και μεταδόθηκε την Κυριακή (8/11), ο Τραμπ μίλησε επίσης για το μέλλον του κινήματος MAGA χωρίς τον ίδιο, τους πιθανούς διαδόχους του, την προσωπική του περιουσία και τα όρια της προεδρικής εξουσίας. Παρότι εμφανίστηκε διατεθειμένος να αναγνωρίσει ορισμένα από τα προβλήματα της κυβέρνησής του, επέμεινε ότι οι βασικές πολιτικές επιλογές του ήταν σωστές.

Η εκλογική ήττα και το τίμημα του πολέμου στο Ιράν

Ο Τραμπ δεν αμφισβήτησε την επικράτηση των Δημοκρατικών, που εξασφάλισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Απέδωσε, ωστόσο, την ήττα των Ρεπουμπλικανών πρωτίστως στην απουσία του από τα ψηφοδέλτια και στην αδυναμία ορισμένων υποψηφίων να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους του.

«Δεν ήμουν εγώ υποψήφιος», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι πολυπληθείς προεκλογικές συγκεντρώσεις του δεν μεταφράστηκαν σε αντίστοιχη συμμετοχή στην κάλπη.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι ο πόλεμος με το Ιράν και οι οικονομικές συνέπειές του επηρέασαν καθοριστικά το αποτέλεσμα. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης, η δυσαρέσκεια για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και η αρνητική στάση μέρους της κοινής γνώμης απέναντι στο Ισραήλ ήταν, κατά την εκτίμησή του, σημαντικοί παράγοντες της ήττας.

Δεν διαφώνησε ούτε με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε αποδώσει ευθέως το αποτέλεσμα στον πόλεμο.

Επέμεινε όμως ότι, ακόμη κι αν γνώριζε εκ των προτέρων το πολιτικό κόστος, θα λάμβανε ξανά την ίδια απόφαση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι η στρατιωτική επέμβαση απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, εκτιμώντας πως η ιστορία θα τον δικαιώσει. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι δεν επιδιώκει νέα κλιμάκωση και πως εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια διπλωματική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Το MAGA χωρίς τον Τραμπ και η διαδοχή του 2028

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση για το μέλλον του κινήματος MAGA, το οποίο έχει ταυτιστεί όσο κανένα άλλο με την προσωπική πολιτική επιρροή του Αμερικανού προέδρου.

Ερωτηθείς εάν το κίνημα μπορεί να συνεχίσει χωρίς εκείνον στην ηγεσία του, ο Τραμπ απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι το MAGA δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο, αλλά εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη.

Το περιέγραψε ως πολιτική της κοινής λογικής, της αυστηρής προστασίας των συνόρων, της ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Επανέλαβε παράλληλα την αντίθεσή του στα υψηλά επιτόκια, κατηγορώντας τη διοίκηση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ότι δεν επιτρέπει στην οικονομία να αναπτυχθεί με τους ρυθμούς που θα μπορούσε.

Η συζήτηση στράφηκε αναπόφευκτα στις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο Τραμπ δεν θέλησε να χρίσει διάδοχο, αν και μίλησε θετικά για τον Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Παραδέχθηκε ότι πιθανότατα θα στηρίξει κάποιον υποψήφιο στις εσωκομματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, χωρίς όμως να δεσμευτεί. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει ουδέτερος, θεωρώντας ότι η παρέμβασή του θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την αναμέτρηση.

Η παραδοχή για τις απελάσεις και το άνοιγμα στους Δημοκρατικούς

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της συνέντευξης αφορούσε τη μεταναστευτική πολιτική. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η σκληρή αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης ενδέχεται να ξεπέρασε τα όρια, πλήττοντας ανθρώπους που εργάζονταν επί χρόνια στις ΗΠΑ.

Επέμεινε ότι η αυστηρή φύλαξη των συνόρων και η απέλαση μεταναστών με σοβαρό ποινικό παρελθόν αποτελούν επιτυχίες της κυβέρνησής του. Παραδέχθηκε όμως ότι η απομάκρυνση εργαζομένων από ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες επιχειρήσεις προκάλεσε αντιδράσεις, ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του.

Όταν ρωτήθηκε εάν η πολιτική απελάσεων υπήρξε υπερβολικά σκληρή, απάντησε ότι ενδεχομένως να ήταν, αναγνωρίζοντας πως αυτή η επιλογή τον έβλαψε εκλογικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί με τη νέα Δημοκρατική πλειοψηφία για μια μεταναστευτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να προβλέπει κάποια μορφή νόμιμου καθεστώτος για ανθρώπους που εργάζονται και πληρώνουν φόρους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ενδεχόμενο αυτό, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με την επιλογή του να τοποθετήσει τον Στίβεν Μίλερ, έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της πολιτικής μαζικών απελάσεων, στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Η αντικατάσταση της Σούζι Γουάιλς ανακοινώθηκε λίγο μετά τη συνέντευξη.

Αλλαγές στην κυβέρνηση και στήριξη στον Χέγκσεθ

Η εκλογική ήττα φαίνεται ότι θα συνοδευτεί και από ανακατατάξεις στο κυβερνητικό επιτελείο. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει περιορισμένες αλλαγές, αποφεύγοντας να κατονομάσει όσους ενδέχεται να αποχωρήσουν.

Ερωτηθείς ειδικά για τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, το όνομα του οποίου έχει βρεθεί στο επίκεντρο σεναρίων αντικατάστασης, δήλωσε ότι εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται. Υπερασπίστηκε μάλιστα τον ρόλο του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Ιράν και Βενεζουέλα, απορρίπτοντας τις επικρίσεις των Δημοκρατικών.

Για τον Ρούμπιο εμφανίστηκε επίσης θετικός, εκτιμώντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών.

Η νέα πολιτική πραγματικότητα στην Ουάσιγκτον αναμένεται, πάντως, να περιορίσει σημαντικά την ευχέρεια κινήσεων του Λευκού Οίκου. Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τη δυνατότητα να προωθούν κοινοβουλευτικές έρευνες, να καλούν κυβερνητικά στελέχη σε ακροάσεις και να ασκούν αυστηρότερο έλεγχο στις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί τους, ακόμη και να περιορίσει για ένα διάστημα τις προσωπικές πολιτικές επιθέσεις, εφόσον αυτό διευκολύνει την επίτευξη συμφωνιών.

Οικονομία: Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων και το πρόβλημα επικοινωνίας

Παρά τη βαριά ήττα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε τις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησής του, επικαλούμενος τη χρηματιστηριακή άνοδο, τις επενδύσεις και την αύξηση της αξίας των συνταξιοδοτικών λογαριασμών.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το οικονομικό μήνυμα της κυβέρνησης δεν έφτασε στους ψηφοφόρους. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να ευθύνεται και ο ίδιος για την ανεπαρκή προβολή των αποτελεσμάτων.

Η εικόνα που παρουσίασε έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία των exit polls του CBS, σύμφωνα με τα οποία περίπου τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων αξιολόγησαν αρνητικά την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. Η ακρίβεια στα καύσιμα, τα τρόφιμα, την ενέργεια και την υγειονομική περίθαλψη βρέθηκε στο επίκεντρο των ανησυχιών τους.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι οι πολίτες θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τα οφέλη της πολιτικής του μέσα στους επόμενους μήνες, προβλέποντας αύξηση των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση.

Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών αλλαγών

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς όμως να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Απέφυγε να αποδώσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν την ευθύνη για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει ασκήσει σημαντική πίεση στη Μόσχα. Υπερασπίστηκε επίσης τη συμφωνία με τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αγοράζουν αμερικανικά όπλα και τα διαθέτουν στο Κίεβο.

Προκάλεσε, ωστόσο, ερωτήματα όταν εκτίμησε ότι η Ουκρανία μπορεί να προκύψει από μια ειρηνευτική διευθέτηση με διαφορετική εδαφική μορφή. Δεν διευκρίνισε ποιες αλλαγές εννοούσε ούτε αν αυτές αποτελούν μέρος συγκεκριμένης πρότασης.

Ερωτήθηκε ακόμη για προβλήματα που είχαν αναφερθεί στη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου Starlink στην Ουκρανία. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος ενδεχομένως ευθυνόταν για τον περιορισμό της πρόσβασης, προσθέτοντας ότι το ζήτημα αντιμετωπίστηκε.

Τεχνητή νοημοσύνη, προσωπική περιουσία και προεδρικές χάρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον τεχνολογικό ανταγωνισμό με την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Πεκίνο να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εμφανίστηκε ανοιχτός σε κανόνες ασφαλείας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα περιορίζουν την αμερικανική καινοτομία. Αποκάλυψε μάλιστα ότι η κυβέρνησή του είχε παρέμβει σε υπόθεση που αφορούσε στέλεχος μεγάλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του ή να παρουσιάσει στοιχεία για το περιστατικό.

Δέχθηκε επίσης ερωτήσεις για την αύξηση της προσωπικής του περιουσίας κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία. Όταν ο δημοσιογράφος επικαλέστηκε δημοσίευμα του Forbes για αύξηση σχεδόν 3 δισ. δολαρίων, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν ασχολείται με τη διαχείριση των επιχειρήσεών του, την οποία έχουν αναλάβει οι γιοι του.

Σχετικά με τις προεδρικές χάρες, δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εκτεταμένα τη σχετική εξουσία πριν από την αποχώρησή του, προκειμένου να προστατεύσει συνεργάτες του από ενδεχόμενες μελλοντικές διώξεις.

Δεν απέκλεισε κατηγορηματικά ούτε τη δυνατότητα να απονείμει χάρη στον εαυτό του, αν και υποστήριξε ότι δεν σχεδιάζει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για συνταγματικά αμφισβητούμενο ενδεχόμενο που δεν έχει κριθεί οριστικά από τα αμερικανικά δικαστήρια.

Σε μια άλλη στιγμή της συζήτησης, αναφέρθηκε και στα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, λέγοντας ότι έχει συνομιλήσει με έμπειρους πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που του περιέγραψαν περιστατικά τα οποία χαρακτήρισε παράξενα. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο ίδιος δεν είναι ιδιαίτερα πεπεισμένος για τις σχετικές θεωρίες.

Η συγχώρεση, ο θάνατος και οι πολιτικοί εχθροί

Στο τέλος της συνέντευξης, η συζήτηση πήρε προσωπικό χαρακτήρα, με τον Ρος Ντάουθατ να ρωτά τον Τραμπ τι πιστεύει ότι συμβαίνει μετά τον θάνατο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι, ως θρησκευόμενος άνθρωπος, ελπίζει να πάει στον Παράδεισο, χωρίς ωστόσο να κρύψει τη δυσκολία του να συγχωρήσει πολιτικούς αντιπάλους του.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να συγχωρήσει πρόσωπα όπως η Νάνσι Πελόζι και ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ακόμη κι αν αυτό αποτελούσε προϋπόθεση για τη σωτηρία της ψυχής του, απάντησε αρνητικά. Παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να μισεί ορισμένους από τους πολιτικούς του εχθρούς και ότι δεν πιστεύει πως αυτό θα αλλάξει.

Ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές μιας συνέντευξης στην οποία ο Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να συζητήσει τα λάθη και τις αντιφάσεις της κυβέρνησής του, χωρίς όμως να εγκαταλείψει την πολιτική αντιπαράθεση που εξακολουθεί να καθορίζει την παρουσία του στην αμερικανική δημόσια ζωή.

Διαβάστε επίσης