Τραμπ για Ιράν: «Η στρατιωτική σύγκρουση έχει ουσιαστικά τελειώσει»

Αισιόδοξος για τον τερματισμό της σύγκρουσης μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Παραμένουν ο αμερικανικός αποκλεισμός και η απειλή νέας στρατιωτικής επέμβασης εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Ιράν: «Η στρατιωτική σύγκρουση έχει ουσιαστικά τελειώσει»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν έχει ουσιαστικά τελειώσει και εκφράστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσω διπλωματικών προσπαθειών.
  • Παρά την αισιοδοξία, οι ΗΠΑ διατηρούν τον οικονομικό και στρατιωτικό αποκλεισμό του Ιράν και συνεχίζουν την επιχείρηση «Iron Gate» για τον περιορισμό ανεφοδιασμού.
  • Η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν παραμένει αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, με τις αμερικανικές δυνάμεις σε πλήρη ετοιμότητα.
  • Το Κατάρ παίζει κεντρικό ρόλο στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ οι διαφωνίες παραμένουν σε θέματα αποκλεισμού, παγωμένων κεφαλαίων και εχθροπραξιών.
  • Η ρητορική Τραμπ έχει αποκλιμακωθεί πρόσφατα, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης και το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό.
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Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει «ουσιαστικά τελειώσει από στρατιωτικής πλευράς» εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (9/11), εμφανιζόμενος αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, μετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν θεωρεί πλέον αναγκαία την επανάληψη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς, όπως είπε, οι διπλωματικές προσπάθειες παρουσιάζουν θετική δυναμική.

«Στρατιωτικά, ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν «δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αναγκαία».

Λίγο αργότερα, με ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον διαπιστώνει πρόοδο προς τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Βλέπουμε θετική δυναμική προς το τέλος αυτής της σύγκρουσης», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης είναι πλέον «αρκετά απίθανο».

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Παραμένει ο αποκλεισμός του Ιράν

Παρά την αισιόδοξη τοποθέτησή του, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθενται, προς το παρόν, να χαλαρώσουν την οικονομική και στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη.

Όπως υποστήριξε, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ τάσσονται υπέρ της διατήρησης της σημερινής κατάστασης, με τη συνέχιση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και της νέας επιχείρησης «Iron Gate».

Η επιχείρηση αποσκοπεί στην επέκταση των περιορισμών στις χερσαίες οδούς ανεφοδιασμού του Ιράν και στις διαδρομές μέσω της Κασπίας Θάλασσας, με στόχο να εμποδιστεί η μεταφορά προηγμένων οπλικών συστημάτων και υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν παραμένει αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας.

«Όλοι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες.

Η διπλωματία του Κατάρ και τα εμπόδια στη συμφωνία

Το Κατάρ έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις έμμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επιχειρώντας να γεφυρώσει τις διαφωνίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τις οικονομικές κυρώσεις και την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη συνάντηση ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τόσο το Κατάρ όσο και η Σαουδική Αραβία επιθυμούν ειρηνική διευθέτηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον παραμένει έτοιμη να προχωρήσει σε νέα πλήγματα εάν το κρίνει απαραίτητο.

Οι διαφωνίες παραμένουν σημαντικές. Η ιρανική πλευρά ζητά την άρση του αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών ως προϋποθέσεις για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε επισημάνει μόλις μία ημέρα νωρίτερα ότι οι συνομιλίες απέχουν ακόμη από μια ουσιαστική συμφωνία.

Η νέα τοποθέτηση του Τραμπ σηματοδοτεί σαφή αποκλιμάκωση της ρητορικής του, λίγες ημέρες αφότου είχε αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εκτεταμένων καταστροφικών πληγμάτων στο Ιράν.

Προς το παρόν, πάντως, η εκτίμησή του ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί στρατιωτικά δεν συνοδεύεται από συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης. Ο αμερικανικός αποκλεισμός συνεχίζεται και το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό.

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