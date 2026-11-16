Ιράν προς ΗΠΑ: «Δεν θα περιμένουμε να μας επιτεθείτε πρώτοι» – Προειδοποίηση για νέα πλήγματα

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι ενδέχεται να χρησιμοποιεί τη διπλωματία για να προετοιμάσει νέα επίθεση, ενώ αναφέρεται στην ανάπτυξη πυραύλων με μεγαλύτερο βεληνεκές.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν προς ΗΠΑ: «Δεν θα περιμένουμε να μας επιτεθείτε πρώτοι» – Προειδοποίηση για νέα πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν θα περιμένει να δεχτεί πρώτα επίθεση από τις ΗΠΑ πριν αναλάβει στρατιωτική δράση.
  • Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι ενδέχεται να χρησιμοποιεί τη διπλωματία για να κερδίσει χρόνο και να προετοιμάσει νέα στρατιωτικά πλήγματα.
  • Ο Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε την αποτελεσματικότητα του αμερικανικού αποκλεισμού και τόνισε ότι το Ιράν δεν είναι εύκολος στόχος όπως η Κούβα ή η Βενεζουέλα.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναπτύσσουν πυραύλους με διαφορετικά βεληνεκή, χωρίς να δίνονται συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες.
  • Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες και συνεχιζόμενες αμερικανικές πιέσεις και ναυτικό αποκλεισμό.
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Αυστηρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να περιμένει μια νέα αμερικανική επίθεση προτού αναλάβει στρατιωτική δράση.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, σε απόσπασμα που δημοσιοποίησε το ιρανικό πρακτορείο Fars, ο Γαριμπαμπαντί εξέφρασε την καχυποψία της Τεχεράνης απέναντι στις διπλωματικές κινήσεις της Ουάσιγκτον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο για την προετοιμασία νέων πληγμάτων.

«Δεν θα περιμένουμε να επιτεθούν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να εκμεταλλεύεται τις διπλωματικές διαδικασίες προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέα στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε παράλληλα την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών προσπαθειών αποκλεισμού της χώρας του, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα.

«Το Ιράν δεν είναι Κούβα για να μπορείτε να το αποκλείσετε, ούτε Βενεζουέλα για να το αναγκάσετε να παραδοθεί», ανέφερε.

Όπως ισχυρίστηκε, οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν τους στόχους τους ούτε με αεροπορικό ούτε με χερσαίο αποκλεισμό.

Αναφορές σε νέους πυραύλους

Ο Γαριμπαμπαντί αναφέρθηκε επίσης στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι οι Φρουροί της Επανάστασης αναπτύσσουν και κατασκευάζουν πυραύλους με διαφορετικά βεληνεκή.

Δεν έδωσε, ωστόσο, συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ή στοιχεία για τα οπλικά συστήματα στα οποία αναφερόταν, ενώ οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Παράλληλα, οι αμερικανικές πιέσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης, ενώ οι προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε συμφωνία.

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