Τραμπ: Οι χώρες του Κόλπου μου ζήτησαν να μην επιτεθώ ξανά στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Σαουδική Αραβία και άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ ζητούν αυτοσυγκράτηση, ενώ παραδέχεται ότι ο πόλεμος και η ακρίβεια στα καύσιμα κόστισαν στους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές.

Γιάννης Φιλιππάκος, Επιμέλεια

Τραμπ: Οι χώρες του Κόλπου μου ζήτησαν να μην επιτεθώ ξανά στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, ζήτησαν να μην υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν και αυτός συμμορφώθηκε προσωρινά.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις κρίσιμες υποδομές του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, αλλά επιλέγει να διατηρεί πίεση χωρίς κλιμάκωση.
  • Ο πόλεμος με το Ιράν και η άνοδος των τιμών των καυσίμων κόστισαν πολιτικά στους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
  • Ο Τραμπ υπερασπίζεται τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν ως αναγκαίες για την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.
  • Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ οι σύμμαχοι στον Κόλπο επιδιώκουν την αποφυγή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.
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Οι πιέσεις της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του Κόλπου είναι, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο βασικός λόγος που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προχωρήσει σε νέες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θα μπορούσε να καταστρέψει κρίσιμες υποδομές της χώρας μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, αλλά έχει επιλέξει, προς το παρόν, να ανταποκριθεί στα αιτήματα των περιφερειακών συμμάχων του.

Σε συνέντευξή του στον Στίβεν Α. Σμιθ, στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία τού ζήτησε να διατηρήσει για ένα διάστημα την υφιστάμενη κατάσταση, αντί να κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ανάλογη στάση, όπως είπε, τηρούν το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν, που προτιμούν τη συνέχιση της σημερινής πίεσης προς την Τεχεράνη.

«Μου ζήτησαν να το κάνω και το κάνω. Δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ μαζί τους», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε εάν θα είχε διατάξει νέες επιθέσεις χωρίς τα αιτήματα των συμμάχων του, απάντησε καταφατικά.

«Θα μου έπαιρνε μόλις τρεις ημέρες»

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να πλήξουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, τις γέφυρες και τις βιομηχανικές υποδομές του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η καταστροφή τους παραμένει μια διαθέσιμη στρατιωτική επιλογή.

«Σε μία ημέρα θα εξαφανιζόταν η ενέργειά τους. Σε μία ημέρα οι γέφυρές τους. Και σε μία ημέρα η παραγωγική τους ικανότητα. Θα μου έπαιρνε μόλις τρεις ημέρες», υποστήριξε.

Παρά τις απειλές, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να διατηρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, την οικονομική και στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη, χωρίς να επαναλάβει τις εκτεταμένες αεροπορικές επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, με τις χώρες του Κόλπου να επιδιώκουν την αποφυγή μιας νέας κλιμάκωσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την περιφερειακή ασφάλεια και τις ενεργειακές αγορές.

Παραδέχθηκε το πολιτικό κόστος του πολέμου

Ο Τραμπ αναγνώρισε παράλληλα ότι ο πόλεμος με το Ιράν και η άνοδος των τιμών της βενζίνης συνέβαλαν στην ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Ίσως ο πόλεμος να μην ήταν αντιδημοφιλής ως πόλεμος, αλλά εξαιτίας των υψηλότερων τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου», ανέφερε, παραδεχόμενος ότι είχε υποτιμήσει τις αντιδράσεις των Αμερικανών στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Υπερασπίστηκε, ωστόσο, την απόφασή του να εξαπολύσει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επιμένοντας ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη δικαιολογεί, κατά την άποψή του, το οικονομικό και πολιτικό κόστος.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο Λευκός Οίκος, που από τη μία ειναι ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με νέα πλήγματα και, από την άλλη, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή ζητούν να αποφευχθεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

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