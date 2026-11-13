«Χωρίς δισταγμό»: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Ιράν, ακόμη και άμεσα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας άμεσης στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, αν θεωρήσει ότι απειλεί τους συμμάχους των ΗΠΑ ή τη ναυσιπλοΐα.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους ικανους να πλήξουν ευρωπαϊκούς στόχους και πιθανά μελλοντικά αμερικανικές πόλεις, χωρίς όμως να παρουσιάζει στοιχεία για επιβεβαιωμένη πυραυλική απειλή στις ΗΠΑ.

Παρά την αυστηρή ρητορική, δεν έχει ανακοινωθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση, αλλά η Ουάσιγκτον διατηρεί το δικαίωμα να επέμβει στρατιωτικά αν κριθεί απαραίτητο. Snapshot powered by AI

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατάξει ακόμη και άμεσα στρατιωτικά πλήγματα, εάν κρίνει ότι η Τεχεράνη απειλεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ή την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Μιλώντας στον Χιου Χιούιτ, στο Salem News Channel, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν θα χρησιμοποιούσε ξανά στρατιωτική ισχύ εναντίον του Ιράν. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Χωρίς δισταγμό».

«Εάν έβλεπα ότι τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή, θα το έκανα. Και είναι πιθανό να το έκανα ακόμη και τώρα», πρόσθεσε, καθιστώντας σαφές ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον ελέγχει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

«Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί. Η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί. Η αντιαεροπορική τους άμυνα έχει εξαφανιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης.

Οι αναφορές σε πυραυλική απειλή κατά ΗΠΑ και Ευρώπης

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους που μπορούν να πλήξουν ευρωπαϊκούς στόχους, ενώ προειδοποίησε ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να απειληθούν ακόμη και πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο.

Πάντως, δεν παρουσίασε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν διαθέτει σήμερα επιχειρησιακή δυνατότητα να εξαπολύσει πυραυλική επίθεση εναντίον των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι νέες δηλώσεις έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικά απίθανο» το ενδεχόμενο επανάληψης των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, επιμένοντας ωστόσο στη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Παρά την αυστηρότερη ρητορική του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανακοίνωσε κάποια νέα στρατιωτική επιχείρηση. Κατέστησε όμως σαφές ότι η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει την επιστροφή στα στρατιωτικά πλήγματα, εφόσον θεωρήσει ότι οι εξελίξεις το επιβάλλουν.

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