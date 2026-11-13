«Χωρίς δισταγμό»: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Ιράν, ακόμη και άμεσα

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί την Τεχεράνη με νέα στρατιωτικά πλήγματα, ενώ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Χωρίς δισταγμό»: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Ιράν, ακόμη και άμεσα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας άμεσης στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, αν θεωρήσει ότι απειλεί τους συμμάχους των ΗΠΑ ή τη ναυσιπλοΐα.
  • Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ και έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους ικανους να πλήξουν ευρωπαϊκούς στόχους και πιθανά μελλοντικά αμερικανικές πόλεις, χωρίς όμως να παρουσιάζει στοιχεία για επιβεβαιωμένη πυραυλική απειλή στις ΗΠΑ.
  • Παρά την αυστηρή ρητορική, δεν έχει ανακοινωθεί νέα στρατιωτική επιχείρηση, αλλά η Ουάσιγκτον διατηρεί το δικαίωμα να επέμβει στρατιωτικά αν κριθεί απαραίτητο.
Snapshot powered by AI

Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατάξει ακόμη και άμεσα στρατιωτικά πλήγματα, εάν κρίνει ότι η Τεχεράνη απειλεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών ή την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Μιλώντας στον Χιου Χιούιτ, στο Salem News Channel, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν θα χρησιμοποιούσε ξανά στρατιωτική ισχύ εναντίον του Ιράν. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Χωρίς δισταγμό».

«Εάν έβλεπα ότι τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή, θα το έκανα. Και είναι πιθανό να το έκανα ακόμη και τώρα», πρόσθεσε, καθιστώντας σαφές ότι η στρατιωτική επιλογή παραμένει στο τραπέζι.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον ελέγχει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

«Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί. Η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί. Η αντιαεροπορική τους άμυνα έχει εξαφανιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι και η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση κατάρρευσης.

Οι αναφορές σε πυραυλική απειλή κατά ΗΠΑ και Ευρώπης

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στο πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους που μπορούν να πλήξουν ευρωπαϊκούς στόχους, ενώ προειδοποίησε ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να απειληθούν ακόμη και πόλεις των ΗΠΑ, όπως το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο.

Πάντως, δεν παρουσίασε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν διαθέτει σήμερα επιχειρησιακή δυνατότητα να εξαπολύσει πυραυλική επίθεση εναντίον των ηπειρωτικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι νέες δηλώσεις έρχονται λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετικά απίθανο» το ενδεχόμενο επανάληψης των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, επιμένοντας ωστόσο στη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού.

Παρά την αυστηρότερη ρητορική του, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανακοίνωσε κάποια νέα στρατιωτική επιχείρηση. Κατέστησε όμως σαφές ότι η Ουάσιγκτον δεν αποκλείει την επιστροφή στα στρατιωτικά πλήγματα, εφόσον θεωρήσει ότι οι εξελίξεις το επιβάλλουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Δημόσιο

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι Ευρωπαίοι στις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία – Συμφωνία για μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν έχει καταλήξει αν η Άλις Χουάνγκ είναι κατάσκοπος της Κίνας

01:12ΚΟΣΜΟΣ

«Χωρίς δισταγμό»: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης στο Ιράν, ακόμη και άμεσα

00:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες – Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταιγίδα ρευστοποιήσεων στη Wall Street – Βούλιαξε ο Dow Jones κατά 1.833 μονάδες, χάθηκαν σχεδόν 3 τρισ. δολάρια

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παγκάκι λίγα δευτερόλεπτα αφότου σηκώθηκε άνθρωπος

23:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άλλοι 3 κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόρης Βαλλιανάτος: Καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλάκιση με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμηση εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ - Ειδικός όρος να ζητήσει δημόσια συγγνώμη

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Περισσότερη πυρηνική ενέργεια και στόχος μηδενικών εκπομπών έως το 2053

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αμερικανικό δικαστήριο απέρριψε την παρέμβαση της FIFA στην έρευνα της UEFA για τον Ινφαντίνο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Λυράρης έπαιξε λύρα πάνω στη σκεπή εκκλησίας

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Στα Νέα Μουδανιά το τελευταίο αντίο στον στιχουργό Λάκη Τεάζη

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: «Αρπάχτηκαν» στον αέρα Χατζής - Σκουρλέτης - «Δεν θα ξανάρθεις εδώ»

23:09LIFESTYLE

Πάτρικ Στιούαρτ: Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του - «Η καρδιά μου χρειάστηκε να μεγαλώσει για να χωρέσει την αγάπη μου»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη γαμπρός λίγες ώρες πριν από τον γάμο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία στη Σητεία: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο – Κινητοποίηση ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ατύχημα για την Άλανις Μορισέτ: Τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο μικρόφωνο και σωριάστηκε στη σκηνή - Βίντεο

22:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Λάκης Τεάζης - Οι συνεργασίες του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Ο διάολος χωρίς πρόσωπο, μεταμορφωμένο» - Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της γυναίκας «αράχνης»

18:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός με διαμέρισμα $1,1 εκατ. ο άνδρας που έσπειρε τον θάνατο στην Ουάσινγκτον - Σκότωσε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας του λόγω διαμάχης για μούχλα στο κτίριο

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολοκοτρώνη: «Υπάρχει κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του κτιρίου», λέει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόρης Βαλλιανάτος: Καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλάκιση με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμηση εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ - Ειδικός όρος να ζητήσει δημόσια συγγνώμη

20:26ΚΟΣΜΟΣ

«Μπράβο Specialist»: Ο Χέγκσεθ απένειμε παράσημο στον στρατιώτη που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Δείτε φωτογραφίες

23:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άλλοι 3 κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη εξωσυζυγική σχέση αποκαλύπεται λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Χουάνγκ από την Nvidia

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

22:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο στιχουργός των μεγάλων επιτυχιών, Λάκης Τεάζης - Οι συνεργασίες του

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδάκι 2,5 ετών– Με συντριπτικά κατάγματα ο πατέρας

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστες του ΕΚΑΒ κατά Κωνσταντοπούλου μετά το περιστατικό με την επιθεωρήτρια

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

16:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φως στο μυστήριο του ραδιοσήματος που αναβοσβήνει κάθε 8 λεπτά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ