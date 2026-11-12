Τραμπ: «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία για το Ιράν»

Snapshot Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επικεντρωθεί στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς σε πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς μπορεί να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα από ό,τι μια συμφωνία με το Ιράν.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν χρειάζεται καμία νέα συμφωνία με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη οικονομικό και στρατηγικό έλεγχο στην περιοχή.

Ο Τζέι Ντι Βανς συμμετείχε πρόσφατα σε συζητήσεις σχετικές με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς να στρέψει «όλη του την προσοχή» στο έγκλημα και τη διαφθορά σε αμερικανικές πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τονίζει ότι μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να αποφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων από ό,τι μια συμφωνία με το Ιράν.

«Ο Προϋπολογισμός μας θα μπορούσε να ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΘΕΙ άμεσα με την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κλίμακας εγκληματικής δραστηριότητας. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ κυλά στο αίμα της Ηγεσίας των Δημοκρατικών!» έγραψε ο Τραμπ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού. Έχουμε τα χρήματά τους, Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολάρια και έχουμε τα Στενά τους!», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Βανς συμμετείχε πρόσφατα σε επαφές που αφορούσαν το Ιράν.