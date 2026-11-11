Τραμπ: «Τεράστια νίκη» κατά του BBC – Συνεχίζεται η αγωγή των 10 δισ. δολαρίων για δυσφήμιση

Snapshot Ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα απέρριψε το αίτημα του BBC να απορριφθεί η αγωγή δυσφήμισης του Ντόναλντ Τραμπ ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Η αγωγή αφορά μονταρισμένο βίντεο ομιλίας του Τραμπ πριν από την εισβολή στο Καπιτώλιο, το οποίο δημιούργησε την εντύπωση ότι καλούσε σε βία.

Το BBC παραδέχθηκε το παραπλανητικό μοντάζ και ζήτησε συγγνώμη, αλλά αρνείται νομική ευθύνη για δυσφήμιση.

Η δικαστική απόφαση επιτρέπει τη συνέχιση της αγωγής, χωρίς να αποτελεί οριστική δικαίωση για τον Τραμπ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση «τεράστια νίκη» και κατηγόρησε το BBC για κατασκευή ψευδούς ιστορίας. Snapshot powered by AI

Δικαστική νίκη απέναντι στο BBC κατέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα επέτρεψε τη συνέχιση της αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα για δυσφήμιση.

Ο δικαστής Τζέφρι Κουντς απέρριψε την Τρίτη (10/11) το αίτημα του BBC να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ περί βλάβης της φήμης του από παραπλανητικά μονταρισμένο βίντεο είναι επαρκείς ώστε να εξεταστούν δικαστικά. Παράλληλα, ωστόσο, απέρριψε ξεχωριστή κατηγορία του Αμερικανού προέδρου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Η υπόθεση αφορά ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, που μεταδόθηκε λίγο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024. Σε αυτό είχαν ενωθεί δύο διαφορετικά αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, δημιουργώντας την εντύπωση ότι καλούσε τους υποστηρικτές του να κινηθούν βίαια προς το Καπιτώλιο, ενώ είχε παραλειφθεί αναφορά του σε ειρηνική διαμαρτυρία.

Το BBC έχει αναγνωρίσει ότι το μοντάζ ήταν παραπλανητικό και έχει ζητήσει συγγνώμη, αρνείται όμως ότι στοιχειοθετείται νομική ευθύνη για δυσφήμιση.

Τραμπ: «Το BBC κατασκεύασε την ιστορία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε αμέσως την απόφαση με ανάρτησή του στο Truth Social, κάνοντας λόγο για «τεράστια νίκη απέναντι στο BBC των ψευδών ειδήσεων», το οποίο κατηγόρησε ότι διαστρεβλώνει την αλήθεια.

Επικαλούμενος το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι το BBC «κατασκεύασε την ιστορία», καθώς παραδέχθηκε πως είχε επεξεργαστεί το βίντεο ώστε να φαίνεται ότι ο ίδιος έκανε μια δήλωση που ουδέποτε διατύπωσε.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να νικάμε όλους εκείνους που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον αμερικανικό λαό», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παρά τους πανηγυρισμούς του Λευκού Οίκου, η δικαστική απόφαση δεν αποτελεί οριστική δικαίωση του Τραμπ επί της ουσίας. Επιτρέπει τη συνέχιση της αγωγής, με την αμερικανική Δικαιοσύνη να καλείται πλέον να εξετάσει εάν πράγματι στοιχειοθετείται δυσφήμιση και εάν ο πρόεδρος υπέστη την οικονομική και ηθική βλάβη που επικαλείται.

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