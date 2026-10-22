ΗΠΑ: Δικαστήριο επιβάλλει στον Τραμπ να δώσει ένορκη κατάθεση στους δικηγόρους του BBC

Το BBC υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κωλυσιεργεί και αρνείται να απαντήσει ενόρκως σε ερωτήσεις έπειτα από το μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του βρετανικού δικτύου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Δικαστήριο επιβάλλει στον Τραμπ να δώσει ένορκη κατάθεση στους δικηγόρους του BBC
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει ένορκη κατάθεση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου στην αγωγή που έχει καταθέσει κατά του BBC για δυσφήμιση.
  • Το BBC κατηγορεί τον Τραμπ και τους δικηγόρους του για κωλυσιεργία στην παροχή πληροφοριών και αρχεία κατά την προδικαστική διαδικασία.
  • Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή ζητώντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημίωση επειδή το BBC με μονταρισμένα αποσπάσματα ισχυρίστηκε ότι προέτρεψε την εισβολή στο Καπιτώλιο.
  • Το BBC παραδέχτηκε ότι το μοντάζ ήταν παραπλανητικό και ζήτησε συγγνώμη, αλλά αρνείται ότι δυσφήμισε τον Τραμπ.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει κρίση δημοσίων σχέσεων για το BBC, με παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών μετά τη διαρροή εσωτερικού σημειώματος για πολιτική μεροληψία.
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Μια ομοσπονδιακή δικαστής διέταξε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δώσει κατάθεση μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο της αγωγής που έχει καταθέσει σε βάρος του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC, από το οποίο ζητά αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση.

Ωστόσο το BBC υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κωλυσιεργεί και αρνείται να απαντήσει ενόρκως σε ερωτήσεις για την υπόθεση αυτήν, μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press. Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος του BBC με αφορμή την προβολή μονταρισμένων αποσπασμάτων της ομιλίας που εκφώνησε στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Η δικαστής Ενζολίκε Λετ διέταξε σήμερα τον Τραμπ να απαντήσει ενόρκως στις ερωτήσεις που θα του θέσουν οι δικηγόροι του BBC. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ακυρώσει την κατάθεση που επρόκειτο να δώσει τον Οκτώβριο, επικαλούμενος τα προεδρικά καθήκοντά του.

Trump

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Φλόριντα, το BBC σκοπίμως παραπλάνησε τους θεατές, ώστε να πιστέψουν ότι εκείνος προέτρεψε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο, μοντάροντας την ομιλία του. Το BBC παραδέχτηκε ότι το μοντάζ ήταν παραπλανητικό και ζήτησε συγγνώμη αλλά αρνείται ότι δυσφήμισε τον Τραμπ.

Στα έγγραφα που κατέθεσε στο δικαστήριο, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας κατηγορεί τον Τραμπ και τους δικηγόρους του ότι καθυστερούν εσκεμμένα να απαντήσουν στα αιτήματά τους για να δώσουν αρχεία και άλλες πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των διαδίκων κατά την προδικαστική διαδικασία.

Μεταξύ άλλων, το BBC ζητά οικονομικά στοιχεία από το κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ και το δίκτυο των επιχειρηματικών οντοτήτων που συνδέονται με τον πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την υπεράσπισή του έναντι των αξιώσεων αποζημίωσης του Τραμπ.

Οι δικηγόροι του Τραμπ λένε ότι τα αιτήματα είναι υπερβολικά ευρέα και άσχετα με την υπόθεση. Επίσης, αρνούνται ότι ο Τραμπ αποφεύγει σκοπίμως την ένορκη κατάθεση, αλλά απλώς δίνει προτεραιότητα στα καθήκοντά του.

Η μονταρισμένη ομιλία μεταδόθηκε στην εκπομπή ντοκιμαντέρ "Panorama" του BBC λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, τις οποίες κέρδισε ο Τραμπ. Ένα εσωτερικό σημείωμα του BBC που διέρρευσε ανέφερε τις παρεμβάσεις στο μοντάζ ως απόδειξη πιθανής πολιτικής μεροληψίας, προκαλώντας κρίση δημοσίων σχέσεων για τον φορέα και οδηγώντας σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του.

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