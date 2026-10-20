BBC: Λουκέτο σε δύο τηλεοπτικά κανάλια και έναν ραδιοφωνικό σταθμό - Περικοπές 2.000 θέσεων εργασίας

Το BBC προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές με το κλείσιμο τριών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών από το 2027, στο πλαίσιο σχεδίου εξοικονόμησης 500 εκατ. λιρών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

BBC: Λουκέτο σε δύο τηλεοπτικά κανάλια και έναν ραδιοφωνικό σταθμό - Περικοπές 2.000 θέσεων εργασίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το BBC θα κλείσει τα τηλεοπτικά κανάλια BBC Three και BBC Scotland και τον ραδιοφωνικό σταθμό BBC Radio 4 Extra την άνοιξη του 2027, στο πλαίσιο σχεδίου μείωσης κόστους.
  • Ο οργανισμός στοχεύει σε μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 500 εκατομμύρια λίρες έως το 2028, με ήδη εξοικονομήσεις 200 εκατομμυρίων λιρών.
  • Το BBC θα μεταφέρει μεγάλο μέρος του περιεχομένου των καναλιών αυτών σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το iPlayer και το YouTube, διακόπτοντας την καθημερινή ειδησεογραφική εκπομπή «Reporting Scotland: News at Seven».
  • Προβλέπεται η κατάργηση 1.800 έως 2.000 θέσεων εργασίας, περίπου το 10% του προσωπικού, με σημαντικές περικοπές και στο BBC News και τη Σκωτία.
  • Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω ανησυχιών για την ποιότητα της δημόσιας ενημέρωσης και τις οικονομικές επιπτώσεις στους καλλιτέχνες από τη μείωση ραδιοφωνικών παραγωγών.
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Αλλαγές έρχονται στο BBC καθώς καταργούνται δύο τηλεοπτικά κανάλια και διακόπτεται η λειτουργεία ενός ραδιοφωνικού σταθμού την άνοιξη του 2027. Οι αλλαγές αφορούν τα BBC Three και BBC Scotland, καθώς και το BBC Radio 4 Extra, και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου περιορισμού των δαπανών του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Στόχος της διοίκησης είναι να μειώσει το κόστος λειτουργίας κατά 500 εκατομμύρια λίρες έως το 2028, σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά του οργανισμού δέχονται αυξανόμενες πιέσεις και τα έσοδά του υποχωρούν. Μέχρι σήμερα έχουν προσδιοριστεί εξοικονομήσεις ύψους περίπου 200 εκατομμυρίων λιρών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετες περικοπές. Δεν έχει γίνει, πάντως, γνωστό ποιο θα είναι το οικονομικό όφελος που θα προκύψει ειδικά από την παύση μετάδοσης των τριών σταθμών.

Η μετάβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Η διακοπή της τηλεοπτικής μετάδοσης δεν συνεπάγεται την πλήρη κατάργηση των δύο καναλιών ως δημιουργών περιεχομένου. Αντίθετα, το BBC σχεδιάζει να μεταφέρει σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς τους στο διαδίκτυο, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στις ψηφιακές υπηρεσίες του.

Το BBC Three, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε νεότερους τηλεθεατές, θα εξακολουθήσει να προσφέρει προγράμματα μέσω της πλατφόρμας iPlayer και του YouTube. Αντίστοιχα, το BBC Scotland θα διατηρήσει την παρουσία του στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ επιλεγμένες παραγωγές του θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των BBC One και BBC Two στη Σκωτία.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί, ωστόσο, η διακοπή της καθημερινής ειδησεογραφικής εκπομπής «Reporting Scotland: News at Seven». Παράλληλα, μέρος του περιεχομένου του BBC Radio 4 Extra θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμο μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας BBC Sounds.

Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Ματ Μπρίτιν, συνδέει τις αποφάσεις με την ανάγκη να περιοριστούν τα λειτουργικά έξοδα και να προσαρμοστεί το BBC στις μεταβαλλόμενες συνήθειες του κοινού. Η αυξανόμενη προτίμηση των τηλεθεατών, και ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, στις υπηρεσίες που επιτρέπουν την παρακολούθηση περιεχομένου όποτε το επιθυμούν αποτελεί βασικό παράγοντα στον σχεδιασμό της νέας στρατηγικής.

Στο στόχαστρο έως και 2.000 θέσεις εργασίας

Οι αλλαγές στα κανάλια και στον ραδιοφωνικό σταθμό αποτελούν μόνο ένα μέρος της ευρύτερης αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο του BBC προβλέπει συνολικά την κατάργηση περίπου 1.800 έως 2.000 θέσεων εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% του ανθρώπινου δυναμικού του.

Στο πλαίσιο των τελευταίων ανακοινώσεων, περισσότερες από 100 θέσεις αναμένεται να καταργηθούν στο BBC News, με την εξοικονόμηση να υπολογίζεται σε 5,5 εκατομμύρια λίρες. Στη Σκωτία προβλέπεται επιπλέον η περικοπή δέκα θέσεων εργασίας, σε συνέχεια προηγούμενων μειώσεων προσωπικού.

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι επικριτές του σχεδίου εκφράζουν φόβους ότι η μείωση του προσωπικού και ο περιορισμός των παραδοσιακών υπηρεσιών θα επηρεάσουν την ποιότητα και την έκταση της δημόσιας ενημέρωσης, ενώ ενδέχεται να δυσκολέψουν την πρόσβαση συγκεκριμένων ομάδων του κοινού στο περιεχόμενο του BBC.

Ανησυχία εκφράζει και το συνδικάτο Equity, εστιάζοντας στις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει για τους καλλιτέχνες η μείωση των επαναλήψεων ραδιοφωνικών παραγωγών, οι οποίες αποτελούν πηγή εισοδήματος για αρκετούς επαγγελματίες του χώρου.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση του BBC προετοιμάζει νέες παρεμβάσεις, με πρόσθετες περικοπές στον τομέα των ειδήσεων και σε άλλες υπηρεσίες να αναμένονται τους επόμενους μήνες. Η αναδιάρθρωση σηματοδοτεί μια σημαντική μετατόπιση προς τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς ο οργανισμός επιχειρεί να περιορίσει το κόστος του και να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες της αγοράς των μέσων ενημέρωσης.

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