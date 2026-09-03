Βίντεο BBC: Πώς είναι να χρησιμοποιείς ταξί χωρίς οδηγό στο Λονδίνο

Snapshot Ξεκίνησε η υπηρεσία αυτοοδηγούμενων ταξί στο Λονδίνο με 15 οχήματα σε λειτουργία.

Κάθε αυτόνομο ταξί έχει οδηγό ασφαλείας που μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης.

Η χρέωση για τις διαδρομές είναι ίδια με αυτή των συμβατικών ταξί Uber.

Η τελική τιμή εμφανίζεται εκ των προτέρων στην εφαρμογή της Uber.

Δημοσιογράφος του BBC κατέγραψε την πρώτη εμπειρία με αυτοοδηγούμενο ταξί στην πόλη. Snapshot powered by AI

Οι κάτοικοι στο Λονδίνο μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τα πρώτα αυτοοδηγούμενα ταξί του Ηνωμένου Βασιλείου. Αρχικά, η υπηρεσία διαθέτει μόλις 15 αυτόνομα οχήματα με άδεια κυκλοφορίας και λειτουργίας στην πόλη. Παρά το γεγονός ότι τα οχήματα κινούνται χωρίς οδήγηση από άνθρωπο, σε κάθε ένα θα βρίσκεται στη θέση του οδηγού ένας οδηγός ασφαλείας, ο οποίος θα μπορεί να αναλάβει άμεσα τον έλεγχο σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Ίδια τιμή με ένα συμβατικό ταξί

Σε αυτή την πρώτη φάση, η χρέωση για μια διαδρομή με αυτοοδηγούμενα ταξί στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ίδια με εκείνη μιας αντίστοιχης διαδρομής UberX, Uber Electric ή Uber Comfort.

Η τελική τιμή θα εμφανίζεται εκ των προτέρων στην εφαρμογή της Uber, όπως συμβαίνει και στις συμβατικές υπηρεσίες της εταιρείας.

Δημοσιογράφος του BBC καταγράφει σε βίντεο την εμπειρία της

Η δημοσιογράφος του BBC Zoe Kleinman ήταν η πρώτη Βρετανίδα δημοσιογράφος που κάλεσε μέσω της εφαρμογής ένα αυτοοδηγούμενο Uber στους δρόμους του Λονδίνου.

Το BBC κατέγραψε την εμπειρία της από την πρώτη αυτή διαδρομή, δίνοντας μια εικόνα για το πώς είναι να ταξιδεύει κανείς σε ένα αυτόνομο ταξί, με την τεχνολογία να αναλαμβάνει τον έλεγχο του οχήματος και έναν άνθρωπο να παραμένει σε ετοιμότητα για λόγους ασφαλείας.

https://www.instagram.com/p/Dc0YKUvDQOr/

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