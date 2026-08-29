Financial Times: Πόσο έτοιμοι είμαστε για τα έξυπνα γυαλιά της Meta;

Snapshot Τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta είναι από τα πρώτα επιτυχημένα gadget τεχνητής νοημοσύνης με ευρεία αποδοχή και αυξανόμενες πωλήσεις.

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς καταγράφονται περιστατικά κρυφής παρακολούθησης με τη χρήση των γυαλιών.

Εταιρείες τεχνολογίας προβλέπουν ότι τα έξυπνα γυαλιά θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα smartphones ως βασική πύλη πρόσβασης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επικριτές τονίζουν ότι τα γυαλιά αποτελούν παρεμβατικά εργαλεία παρακολούθησης που παραβιάζουν το κοινωνικό συμβόλαιο της ιδιωτικότητας.

Η τεχνολογία αναμένεται να εξελιχθεί σε πιο προχωρημένα συστήματα με δυνατότητες άμεσης αναγνώρισης προσώπου, εντείνοντας τους φόβους για μαζική παρακολούθηση. Snapshot powered by AI

Ένα νέο gadget φαίνεται να διχάζει το τελευταίο διάστημα τη διεθνή κοινότητα.

Περί τα τέλη Ιουλίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εξαιτίας των έξυπνων γυαλιών που λανσάρισε. «Είναι τα Meta2, τα διάλεξα διότι μου αρέσουν, κοστίζουν 600 ευρώ», είπε μεταξύ άλλων. Ξεκαθάρισε δε ότι είναι εμφανές πότε τα γυαλιά είναι σε λειτουργία από την χαρακτηριστική ένδειξη που έχουν.

Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ρυθμίσει τη χρήση των έξυπνων γυαλιών και παρόμοιων συσκευών και εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης λειτουργιών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου σε δημόσιους χώρους. Ο υπεύθυνος ψηφιακής πολιτικής του Νορβηγικού Συμβουλίου Καταναλωτών, Finn Lutzow-Holm Myrstad, χαιρέτισε την κίνηση της κυβέρνησης και προέτρεψε τους λιανοπωλητές να σταματήσουν την πώληση έξυπνων γυαλιών έως ότου επιτευχθεί νομική σαφήνεια σχετικά με το θέμα.

Το θέμα με τα έξυπνα γυαλιά ανέλυσαν οι Financial Times προ ημερών θέτοντας ένα σημαντικό ερώτημα: Πόσο έτοιμοι είμαστε για τα έξυπνα γυαλιά της Meta;

Τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban της Meta έχουν καταστεί ένα από τα πρώτα gadget τεχνητής νοημοσύνης που γνώρισαν ευρεία επιτυχία. Ωστόσο, καθώς διαδίδονται στο διαδίκτυο βίντεο με άτομα που τα χρησιμοποιούν για να καταγράφουν κρυφά άλλους, αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής., σημειώνει το δημοσίευμα των Financial Times.

⁠Ο Tim Bradshaw, ανταποκριτής των Financial Times για θέματα παγκόσμιας τεχνολογίας, διερευνά τους λόγους για τους οποίους τα έξυπνα γυαλιά έχουν καταστεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα καταναλωτικά τεχνολογικά προϊόντα της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης.⁠ Όπως αναφέρουν οι FT, η έλευση των έξυπνων γυαλιών άνοιξε τις πύλες σε μια νέα μορφή διακριτικής αλλά παρεμβατικής παρακολούθησης, οδηγώντας σε απαγορεύσεις χρήσης τους σε βρετανικές παμπ και δικαστικές αίθουσες.

Παρόλα αυτά, παρά την αντίδραση που σημειώθηκε αυτό το καλοκαίρι, στελέχη της Meta, της Google, της OpenAI και άλλων εταιρειών τεχνολογίας θεωρούν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Ελπίζουν ότι τα έξυπνα γυαλιά και παρόμοια φορητά προϊόντα θα μπορούσαν μια μέρα να αντικαταστήσουν το smartphone ως την κύρια πύλη πρόσβασής μας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η θετική πλευρά

Η βασική ιδέα είναι ότι, επιτρέποντας στους εικονικούς μας βοηθούς να βλέπουν και να ακούν ακριβώς ό,τι κάνουμε, θα κάνουμε τις λειτουργίες μας που σχετίζοναι με την τεχνητή νοημοσύνη πλουσιότερες και εξυπνότερες, επεκτείνοντας τη δική μας νοημοσύνη, ενισχύοντας τη μνήμη μας και οργανώνοντας τη ζωή μας. Σύντομα, όπως προβλέπουν πολλοί στον κλάδο της τεχνολογίας, το να περπατάμε στο δρόμο ψιθυρίζοντας στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης στα γυαλιά μας θα φαίνεται τόσο φυσιολογικό όσο το να τηλεφωνούμε σε έναν φίλο με τα AirPods.

«Πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει πραγματικά δύναμη στους ανθρώπους», λέει ο Άλεξ Χίμελ, αντιπρόεδρος του τμήματος φορετών συσκευών στη Meta. «Και πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη; Πιστεύουμε ότι θα είναι μέσω συσκευών που φοριούνται». Δισεκατομμύρια άνθρωποι φορούν ήδη γυαλιά, προσθέτει, και η χρήση αυτών για να μιλήσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ευκολότερη από το να πρέπει να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο και να ανοίξουμε μια εφαρμογή.

Τι υποστηρίζουν οι επικριτές

Ακριβώς αυτή η διαφημιζόμενη πανταχού παρουσία είναι που προκαλεί ανησυχία στους επικριτές. «Αυτά τα γυαλιά είναι ενοχλητικά λογισμικά παρακολούθησης και, όπως ήδη βλέπουμε, κάθε cool άνθρωπος τα μισεί», δήλωσε η ακτιβίστρια για την προστασία της ιδιωτικής ζωής Meredith Whittaker, πρόεδρος του Signal Foundation που αναπτύσσει την ομώνυμη εφαρμογή ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων. «Αντιπροσωπεύουν ακόμη μία παραβίαση του κοινωνικού συμβολαίου που επιτρέπεται από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας».

Οι πωλήσεις αυξάνονται

Παρά την αναταραχή γύρω από την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι πωλήσεις των έξυπνων γυαλιών αυξάνονται ραγδαία. Αναλυτές της Counterpoint Research εκτιμούν ότι οι καταναλωτές θα ξοδέψουν περισσότερα από 1 τρισ. δολάρια μεταξύ 2026 και 2032 σε συσκευές, οι οποίες φοριούνται, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας ενσωματώνουν κάμερες, μικρόφωνα και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στα πάντα, από ακουστικά μέχρι μενταγιόν.

Μόνο τα έξυπνα γυαλιά αναμένεται να αποφέρουν πωλήσεις ύψους περίπου 44 δισ. δολαρίων έως το 2032, προβλέπει η Counterpoint. Οι εταιρείες τεχνολογίας, από τη Google και τη Samsung έως την Apple, ετοιμάζονται όλες να λανσάρουν τα δικά τους ψηφιακά γυαλιά.

Θα εξυπηρετούν και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Τα έξυπνα γυαλιά θα προσφέρουν επίσης σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης όπως το Gemini, το Siri και το ChatGPT κάτι που τους έλειπε όσο ήταν περιορισμένες μέσα σε ένα τηλέφωνο: μάτια και αυτιά. Το όραμα της Meta, το οποίο περιλαμβάνει επίσης γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης με «υπερ-ανίχνευση» που καταγράφουν συνεχώς τον κόσμο γύρω από τον χρήστη, δεν έχει παρά να εντείνει τους φόβους των ακτιβιστών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ότι τα έξυπνα γυαλιά θα μπορούσαν σύντομα να γίνουν ακόμη πιο παρεμβατικά.

Κάποιοι πιστεύουν ότι θα εξελιχθούν σε εργαλεία ικανά για άμεση αναγνώριση προσώπου και, ενδεχομένως, άλλες μορφές παρακολούθησης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα διανεμηθούν σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός γύρω από τα γυαλιά έχει πλέον φτάσει σε ένα σημείο που θα είναι δύσκολο να κατασταλεί. «Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν την απίστευτη ικανότητα να προωθούν αυτά τα εργαλεία πιο γρήγορα από ό,τι η κοινωνία μπορεί να προσαρμοστεί ουσιαστικά στην απειλή», λέει ο Γούντροου Χάρτζογκ, καθηγητής νομικής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. «Μέχρι να προλάβει η κοινωνία, έχει ήδη επέλθει ένας βαθμός εξοικείωσης».

«Γυαλιά ανώμαλων»

Η ακτιβιστική ομάδα «Everyone Hates Elon», η οποία στο παρελθόν είχε στοχεύσει τον ιδρυτή της Tesla, Έλον Μασκ, προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτή την εξοικείωση τοποθετώντας διαφημιστικές πινακίδες που παρωδούν τις ίδιες τις διαφημίσεις της Meta.

«Η μεγαλύτερη πρόοδος στην τεχνολογία των ανώμαλων από την εποχή της καμπαρντίνας», αναγράφεται σε μία, ενώ μια άλλη έδειχνε τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν να φοράει τα Ray-Ban της Meta πάνω από το σλόγκαν: «Γυαλιά για ανθρώπους που δεν ζητούν συγκατάθεση».

Ωστόσο οι υποστηρικτές τω νγυαλιών πιστεύουν ότι η αντίδραση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ευρύτερους κοινωνικούς φόβους σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας και τον πολιτισμό. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αναπόφευκτη, δεν λέμε να μην τη χρησιμοποιείτε — λέμε να τη χρησιμοποιείτε προς όφελος των ανθρώπων. Μην τη χρησιμοποιείτε για να εκμεταλλεύεστε και να κακομεταχειρίζεστε τους ανθρώπους».

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