Λίλι Κόλινς: Αποχαιρέτησε συγκινημένη το «Emily in Paris» έπειτα από 7 χρόνια

Την Παρασκευή ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου της σειράς

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Λίλι Κόλινς: Αποχαιρέτησε συγκινημένη το «Emily in Paris» έπειτα από 7 χρόνια
LIFESTYLE
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  • Η Λίλι Κόλινς αποχαιρέτησε συγκινημένη τη σειρά «Emily in Paris» μετά από 7 χρόνια και 6 σεζόν.
  • Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου την Παρασκευή.
  • Η ηθοποιός ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Ντάρεν Σταρ και την ομάδα παραγωγής για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους.
  • Η Έμιλι Κόλινς χαρακτήρισε τον ρόλο της ως μια σημαντική και εμπνευστική εμπειρία ζωής.
  • Ευχαρίστησε το κοινό που υποστήριξε τη σειρά καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής.
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Με συγκίνηση αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς τη σειρά «Emily in Paris» έπειτα από 7 χρόνια, καθώς την Παρασκευή ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του τελευταίου επεισοδίου.

Η 37χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι «τον αποχαιρετισμό τον ένιωσα σαν κάτι εξωπραγματικό και γλυκόπικρο» μετά την τελευταία της μέρα στα γυρίσματα, όπου υποδύθηκε την Έμιλι Κούπερ στην επιτυχημένη σειρά του Netflix.

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Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, έγραψε: «Η τελευταία μου μέρα στα γυρίσματα ως Έμιλι… Έχω μείνει άφωνη. Είναι αδύνατο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω τι σήμαινε για μένα αυτό το ταξίδι».

«Εδώ και τόσα χρόνια, η Έμιλι αποτελεί μέρος της ζωής μου και, σε κάθε εποχή, συνεχίζει να με εκπλήσσει, να με εμπνέει και να με προκαλεί. Σ’ ευχαριστώ, Ντάρεν Σταρ [σκηνοθέτη], που φαντάστηκες αυτό το ατελείωτα αισιόδοξο κορίτσι από τις ΗΠΑ στο Παρίσι, το οποίο βρίσκεται συνεχώς έξω από τη ζώνη άνεσής του, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τον εαυτό της ενώ στηρίζεται στους άλλους καθώς χαράζει τη νέα της πορεία», ανέφερε η Λίλι Κόλινς.

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«Είμαι τόσο ευγνώμων που μου εμπιστευτήκατε να της δώσω ζωή. Ευχαριστώ την απαράμιλλη ομάδα μας, τους σεναριογράφους μας, τους σκηνοθέτες μας και, φυσικά, τον απίστευτο καστ μας, που είναι πλέον οικογένεια και χωρίς τον οποίο δεν μπορώ να φανταστώ όλα αυτά», είπε.

«Εσείς κάνατε Έμιλι, την Έμιλι. Κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι. Και merci σε όλους εσάς που μας στηρίζετε τα τελευταία 7 χρόνια και 6 σεζόν, κρατώντας μας εμπνευσμένους να ονειρευόμαστε μεγαλύτερα πράγματα κατά τη διάρκεια της επικής μας περιπέτειας», κατέληξε η Λίλι Κόλινς.

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