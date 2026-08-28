«Emily in Paris»: Οι πρώτες εικόνες της τελευταίας σεζόν που γυρίστηκε σε Μύκονο, Μονακό και Παρίσι

Στην τελευταία σεζόν της σειράς, η Emily Cooper θα κληθεί να κάνει μια δύσκολη, καθοριστική επιλογή

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«Emily in Paris»: Οι πρώτες εικόνες της τελευταίας σεζόν που γυρίστηκε σε Μύκονο, Μονακό και Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς «Emily in Paris» θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου στο Netflix.
  • Τα γυρίσματα της νέας σεζόν πραγματοποιήθηκαν σε Μύκονο, Μονακό και Παρίσι.
  • Η Emily Cooper θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια καθοριστική επιλογή μεταξύ καριέρας, καρδιάς και ζωής στο Παρίσι.
  • Στη σειρά επιστρέφουν βασικοί χαρακτήρες, ενώ η πλοκή περιλαμβάνει νέες επαγγελματικές συγκρούσεις για την ηρωίδα.
  • Η «Emily in Paris» παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, με την πέμπτη σεζόν να συγκεντρώνει 26,8 εκατομμύρια προβολές σε 11 ημέρες παγκοσμίως.
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Η Lily Collins έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες, αλλά και την ημερομηνία πρεμιέρας της έκτης και τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

https://www.instagram.com/p/DcgZVaqEW14/

Η έκτη σεζόν της «Emily in Paris» αποκαλύπτεται σταδιακά. Η Lily Collins και το Netflix μοιράστηκαν τις πρώτες εικόνες από την τελευταία σεζόν, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα στις 24 Δεκεμβρίου.

Η ηθοποιός, που υποδύεται την Emily Cooper από το 2020, εμφανίζεται και πάλι λαμπερή στο τελευταίο κεφάλαιο της σειράς που δημιούργησε ο Darren Star.

«Περισσότερη μόδα, περισσότερες περιπέτειες και, φυσικά, περισσότερο Παρίσι! Μια πρώτη ματιά σε όσα περιμένουν την Emily», έγραψε η Lily Collins στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται η ίδια, αλλά και οι συμπρωταγωνιστές της.

Στο πλευρό της επιστρέφουν η Philippine Leroy-Beaulieu, στον ρόλο της Sylvie, η Ashley Park ως Mindy, ο Luca Bravo ως Gabriel, ο Lucien Laviscount ως Alfie, καθώς και ο Samuel Arnold ως Julien και ο Bruno Gouery ως Luc, οι δύο συνεργάτες της Emily στην εταιρεία Grateau.

Γυρίσματα σε Παρίσι και Ελλάδα

Η πέμπτη σεζόν της σειράς, μεγάλο μέρος της οποίας γυρίστηκε στην Ιταλία, ολοκληρώθηκε με το κλείσιμο του ρωμαϊκού γραφείου της Grateau, τον χωρισμό της Emily Cooper από τον γοητευτικό Ιταλό Marcello, τον οποίο υποδύεται ο Eugenio Franceschini, και την επιστροφή της στο Παρίσι.

Παράλληλα, ο Gabriel της είχε προτείνει να τον ακολουθήσει στην Ελλάδα.

Έτσι, για τις νέες περιπέτειες της Emily, οι κάμερες μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και το Παρίσι, αλλά και στο Μονακό. Η παραγωγή είχε επιβεβαιώσει τον Ιανουάριο την επιστροφή της σειράς για την τελευταία της σεζόν.

Ο δημιουργός της σειράς, Darren Star, έχει χαρακτηρίσει το νέο κεφάλαιο ως «την πιο έντονη εμπειρία Emily in Paris μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η Emily Cooper θα πρέπει να κάνει «μια τελευταία επιλογή ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι».

Η νέα σεζόν αναμένεται να δοκιμάσει την ηρωίδα, ενώ θα τη φέρει αντιμέτωπη και με «απρόσμενες επαγγελματικές συγκρούσεις».

Από την πρεμιέρα της το 2020, η «Emily in Paris» εξελίχθηκε σε πραγματικό τηλεοπτικό φαινόμενο, διατηρώντας σταθερά υψηλή τηλεθέαση σε όλες τις σεζόν.

Όταν κυκλοφόρησε η πέμπτη σεζόν, τον Δεκέμβριο του 2025, βρέθηκε στην κορυφή των δημοφιλέστερων σειρών σε 24 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία.

Μέσα σε μόλις 11 ημέρες, η πέμπτη σεζόν συγκέντρωσε 26,8 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας την τεράστια διεθνή απήχηση της σειράς.

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