Ανεργία: Στους 717.926 έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Αύγουστο

Snapshot Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Αύγουστο 2026 ανήλθαν σε 717.926, μειωμένοι κατά 9,2% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025.

Το 51,4% των ανέργων παραμένουν άνεργοι για λιγότερο από 12 μήνες.

Οι γυναίκες αποτελούν το 69,4% των εγγεγραμμένων ανέργων, ενώ η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει το 30% των ανέργων.

Η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία έχουν τους υψηλότερους αριθμούς ανέργων, με ποσοστά 35,6% και 20% αντίστοιχα.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον Αύγουστο 2026 ήταν 160.129, μειωμένοι κατά 6,1% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025, με το 70,1% να είναι γυναίκες και το 3,2% εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Snapshot powered by AI

Μείωση κατά 9,2% κατέγραψαν τα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στους εγγεγραμμένους άνεργους, σε σχέση με τον αριθμό του αντίστοιχου μήνα το προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, οι άνεργοι που βρίσκονται εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, ανέρχονται σε 717.926 άτομα κατά τον μήνα Αύγουστο 2026. Ο αριθμός σημείωσε μικρή αύξηση σχετικά με τον περασμένο Ιούλιο, κατά 2.598 άτομα, δηλαδή κατά 0,4%.

Από τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων, οι 369.342 (ποσοστό 51,4%), παραμένουν άνεργοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΔΥΠΑ.

Τα στατιστικά στοιχεία

Οι άνδρες ανήλθαν σε 219.642 άτομα (ποσοστό 30,6%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 498.284 άτομα (ποσοστό 69,4%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 215.624 άτομα (ποσοστό 30%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 325.926 άτομα (ποσοστό 45,4%).

Σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία η μεγαλύτερη ανεργία

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η περιφέρεια Αττικής και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 255.560 άτομα (ποσοστό 35,6%) και 143.278 άτομα (ποσοστό 20%) αντίστοιχα. Πρόκειται, εξάλλου, για τις περιοχές με τους περισσότερους κατοίκους.

Πάνω από 5.000 οι εποχικοί άνεργοι

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 160.129 άτομα, από τα οποία οι 154.934 (ποσοστό 96,8%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.195 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Αύγουστο 2026 ανήλθε σε 160.129 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10.475 άτομα (-6,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο 2025 και αύξηση κατά 11.991 άτομα (8,1%)σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2026.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 47.826 (ποσοστό 29,9%) και οι γυναίκες σε 112.303 (ποσοστό 70,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 129.942 (ποσοστό 81,1%) είναι κοινοί, 1.219 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 5.195 (ποσοστό 3,2%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 861 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 22.722 (ποσοστό 14,2%) είναι εκπαιδευτικοί και 190 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

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