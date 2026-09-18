Εφιαλτικός μήνας του μέλιτος: Νεόνυμφη τυλίγεται στις φλόγες στη διάρκεια μπάρμπεκιου

Snapshot Μια νεόνυμφη στην Ινδία υπέστη σοβαρά εγκαύματα όταν το μπάρμπεκιου στο σπίτι του μέλιτος άρπαξε φωτιά και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο σύζυγος κατήγγειλε ότι υπάλληλος έριξε άγνωστο χημικό στη φωτιά, προκαλώντας ξαφνική αύξηση των φλογών.

Ο ίδιος υπέστη επίσης εγκαύματα προσπαθώντας να βοηθήσει τη γυναίκα του και το ζευγάρι έμεινε σχεδόν μία ώρα στο σπίτι χωρίς έκτακτη βοήθεια πριν αναζητήσει ιατρική φροντίδα.

Δεν υπήρχε πυροσβεστήρας ή άμεση βοήθεια στο ακίνητο τη στιγμή του συμβάντος.

Ο σύζυγος ζήτησε νομική δράση κατά των υπευθύνων και υποστήριξε ότι υπήρχε απόπειρα δολοφονίας της γυναίκας του, κάτι που ερευνάται από την αστυνομία. Snapshot powered by AI

Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται μία νεόνυμφη στην Ινδία, όταν το μπάρμπεκιου στο σπίτι που νοίκιασαν για το ταξίδι του μέλιτος, άρπαξε φωτιά, τυλίγοντας στις φλόγες τη γυναίκα αφήνοντάς την με σοβαρά εγκαύματα.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Σεπτεμβρίου στο Sittong Aura Homestay, όπου ο Σουβίκ Ντας και η σύζυγός του Νικίτα Σάχα είχαν κάνει κράτηση για διαμονή μέσω Διαδικτύου.

Ο άνδρας υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία υποστηρίζοντας πως o υπάλληλος που έψηνε έριξε ένα άγνωστο υγρό χημικό στη φωτιά.

Ισχυρίστηκε ότι οι φλόγες έγιναν ξαφνικά πολύ πιο δυνατές και εξαπλώθηκαν προς τη γυναίκα του, ενώ και ο ίδιος υπέστη επίσης εγκαύματα στο χέρι του ενώ προσπαθούσε να τη βοηθήσει.

🇮🇳 One moment of negligence turned a honeymoon dinner into a HORRIFIC tragedy...



The newlywed bride was left in critical condition 💔



Writer: Mhedipic.twitter.com/0lbwwgC7Vz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 18, 2026

Όπως αναφέρει στην καταγγελία του, δεν υπήρχε πυροσβεστήρας ή άμεση βοήθεια έκτακτης ανάγκης στο ακίνητο όταν συνέβη το περιστατικό. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το ζευγάρι παρέμεινε στο σπίτι για σχεδόν μία ώρα πριν φύγει για να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη.

Έχει ζητήσει νομική δράση κατά των αρχών του Sittong Aura Homestay και του ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στη ρίψη της άγνωστης ουσίας στη φωτιά.

Ο Ντας ισχυρίστηκε ότι οι αρχές του σπιτιού προσπαθούσαν να δολοφονήσουν τη σύζυγό του και ζήτησαν την «υψηλότερη τιμωρία» για τους υπεύθυνους. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν τεκμηριωθεί και υπόκεινται σε αστυνομική έρευνα.