Πλεύρης: «Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον Θεοδωρόπουλο»

Snapshot Ο Θάνος Πλεύρης αρνείται οποιαδήποτε συνεργασία με τον προφυλακισμένο γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο και δηλώνει ότι η γνωριμία τους ήταν το 2012 και όχι το 2016 όπως είχε αναφερθεί.

Ο Πλεύρης επιβεβαιώνει ότι έλαβε ιατρικές συμβουλές από τον Θεοδωρόπουλο για προσωπικό του πρόβλημα υγείας, χωρίς να του προταθούν αμφιλεγόμενες θεραπείες.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η γνωριμία του Πλεύρη με τους δύο γιατρούς ξεκίνησε το 2012, όταν ήταν μαζί ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

Το ΠΑΣΟΚ ζητά διευκρινίσεις από τον Πλεύρη σχετικά με την ημερομηνία γνωριμίας του με τους γιατρούς και αν γνώριζε τις παράνομες ιατρικές πράξεις τους.

Ο Πλεύρης δηλώνει ότι ως υπουργός Υγείας μπορεί να έχει συναντηθεί τυχαία με τον Θεοδωρόπουλο, αλλά το σωματείο δεν λειτούργησε ποτέ ουσιαστικά. Snapshot powered by AI

Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο ραδιόφωνο του meganews 104,6 σχετικά με την γνωριμία του με τον προφυλακισμένο γιατρό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα υγείας του και την γνωριμία του με τον προφυλακισμένο γιατρό, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε: «Ο,τι ιατρική συμβουλή μου έδωσε ο Θεοδωρόπουλος ήταν σωστή. Του έστελνα τις εξετάσεις μου την εποχή που αντιμετώπιζα το πρόβλημα υγείας. Δεν μου πρότεινε τέτοια θεραπεία (σσ. όπως του Μαζωνάκη).

Τι μου προσάπτει το ΠΑΣΟΚ; Ο κύριος Τούντας που συμμετείχε στο περίφημο συνέδριο ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί ΠΑΣΟΚ. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να πει αν ήξερα εγώ; Η σχέση μου με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο είναι του 2012 και όχι του 2016. Τι αλλάζει σε σχέση με το 2026 και το τηλεφώνημα για την υπόθεση Μαζωνάκη;

Ως υπουργός υγείας ίσως τον έχω συναντήσει έξω. Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον Θεοδωρόπουλο. Άλλωστε δεν λειτούργησε ποτέ το σωματείο».

Για το σωματείο ανέφερε ήταν μεταξύ ιατρών και δικηγόρων: «Ήταν ιατρονομικό σωματείο. Εγώ προσπάθησα να εξηγήσω ότι έχω μια προσωπική σχέση (σσ. με τον Θεοδωρόπουλο) και τον πήρα για να μάθω τι έγινε. Αφού αποκάλυψα ότι έχω πάει στο ιατρείο γιατί να κρύψω ότι ήμαστε μαζί σε ένα σωματείο; Η βασική μου σχέση είναι ότι είχε υπάρξει γιατρός μου, αλλά δεν λειτούργησε. Το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν βγάζει όλα τα ονόματα του σωματείου;»

«Είχα επικοινωνία, αλλά όχι τακτική. Επικοινωνούσα μαζί του στις γιορτές. Δεν μου ζήτησε ποτέ κάποια διευκόλυνση όταν ήμουν υπουργός Υγείας. Γενικά δεν μου ζήτησε ποτέ τίποτα»

Για τα σκευάσματα που του έδωσε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος απάντησε: «Οι γιατροί μου έδωσαν θεραπεία. Λόγω της πίεσης που γίνονταν σε κάποια όργανα, ο Θεοδωρόπουλος μου πρότεινε κάποια σκευάσματα. πχ γαϊδουράγκαθο, μαγνήσιο... Είναι μαντζούνια αυτά; Δεν μου είπε ποτέ να σταματήσω την θεραπεία. Δεν μου πήρε λεφτά. Μια επίσκεψη έκανα».

Σχετικά με τον θάνατο Μαζωνάκη ο Θάνος Πλεύρης τόνισε: «Το ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα και γίνονταν τέτοια θεραπεία αντίκεται στο νόμο. Αυτά που διαβάζω με σοκάρουν. Εγώ δεν πήγα ως επεμβατικό γιατρό. Δεν έβλεπα έναν αρνητή της κλασικής επιστήμης. Μου έλεγε να πάντα να συμβουλεύομαι τον γιατρό μου».

«Το πιο κρίσιμο σημείο είναι από τη στιγμή που έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης μέχρι να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ και το γεγονός ότι δεν τον συνόδευσαν στο ασθενοφόρο».

ΠΑΣΟΚ: Ο Πλεύρης είχε ιδρύσει σωματείο με τους γιατρούς

Νεωρίτερα ερωτήματα προς τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έθεσε το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι η γνωριμία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με το ζευγάρι των γιατρών δεν ξεκίνησε, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, με αφορμή προσωπικό πρόβλημα υγείας, αλλά το 2012.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο Θάνος Πλεύρης και οι δύο γιατροί φέρονται να ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

«Όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου “Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο”», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ συνοδεύει την ανακοίνωσή του με έγγραφα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν την ίδρυση του συγκεκριμένου σωματείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:



«Από τις πρώτες μέρες της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο που φέρεται να εκτελούσε παράνομες ιατρικές πράξεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, είχε σπεύσει να δηλώσει ότι γνωρίζει τους δυο κατηγορούμενους ιατρούς όταν μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, είχε αναζητήσει συμβουλές διατροφής.

Έκτοτε –όπως δήλωσε δημόσια – είχε διατηρήσει επικοινωνία και την ημέρα του τραγικού συμβάντος αναζήτησε στο τηλέφωνο τον ιατρό για να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί.

Όμως όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία τους είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Μάλιστα ο κ. Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3-6-2012 καταστατικού του σωματείου.

Ο υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για την χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, ζητούν απαντήσεις»

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