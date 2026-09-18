Ιταλία: 13χρονος μαχαίρωσε την καθηγήτριά του μέσα σε σχολείο - Υπέστη σοκ η γυναίκα

Snapshot Ένας 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε την καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ρώμης μετά από επίθεση με σπρέι πιπεριού.

Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαρύ σοκ, αλλά χωρίς κίνδυνο για τη ζωή της.

Ο μαθητής προσπάθησε να μεταδώσει ζωντανά την επίθεση μέσω Telegram, όμως τον εμπόδισαν συμμαθητές του.

Στο σχολείο έφτασε άμεσα η ιταλική αστυνομία μετά το περιστατικό.

Παρά τα μέτρα ασφαλείας, όπως οι ανιχνευτές μετάλλου σε σχολεία, τέτοια βίαια συμβάντα συνεχίζουν να καταγράφονται στην Ιταλία. Snapshot powered by AI

Ένας μαθητής 13 ετών μαχαίρωσε σήμερα το πρωί καθηγήτριά του σε γυμνάσιο της Ρώμης.

Ο ανήλικος δράστης πρώτα επιτέθηκε στην καθηγήτρια με σπρέι πιπεριού και στην συνέχεια την μαχαίρωσε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και, οπως έγινε γνωστό, έχει υποστεί βαρύ σοκ, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Ο 13χρονος προσπάθησε να τραβήξει την σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Την επίθεση σταμάτησε συμμαθητής του, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ. Στις 09:15 το πρωί έγινε η κλήση για την επίθεση στην αστυνομία και οι καραμπινιέροι έσπευσαν στο σχολείο.

Ο υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα επικοινώνησε με τις αρχές του σχολείου και είπε στα ιταλικά ΜΜΕ ότι ο 13χρονος ήταν ήσυχο παιδί και στο παρελθόν δεν είχαν υπάρξει αναφορές για προβληματική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, ο 13χρονος είχε αποκαλύψει σε συμμαθητές του ότι μισούσε την καθηγήτρια και ήθελε να της επιτεθεί. Ωστόσο οι απειλές του δεν ελήφθησαν σοβαρά. Τώρα οι ιταλικές αρχές ερευνούν τα κίνητρα του 13χρονου δράστη.

Δεν είναι το πρώτο βίαιο συμβάν αυτού του είδους που καταγράφεται στην Ιταλία παρά τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί, με τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλου έξω από πολλά σχολικά συγκροτήματα της χώρας.