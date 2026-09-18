Δούρου για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ήταν φεμινίστρια πριν το «Me Too»

Snapshot Η Μαργαρίτα Παπανδρέου αναγνωρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα.

Ήταν φεμινίστρια πριν την εποχή του Me Too και δραστήρια σε μια περίοδο όπου τα δικαιώματα των γυναικών δεν ήταν αυτονόητα.

Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, ανοίγοντας δρόμους και δημιουργώντας προοπτικές για το γυναικείο κίνημα.

Η Ρένα Δούρου την περιγράφει ως μαχητική, διεκδικητική, αποτελεσματική και πάντα παρούσα με ήθος και άποψη. Snapshot powered by AI

Τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ως μία από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα αποχαιρετά η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με συλλυπητήριο μήνυμά της.

«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν φεμινίστρια πριν από την εποχή του Me Too», ανέφερε η Ρένα Δούρου, υπογραμμίζοντας ότι αυτό «δεν την εμπόδισε να είναι μαχητική, διεκδικητική και αποτελεσματική σε καιρούς που ακόμη τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν ήσαν αυτονόητα».

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, σημειώνοντας ότι «έφερε τη σφραγίδα της, άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές».«Πάντα παρούσα με ήθος και άποψη.

Αποχαιρετάμε σήμερα μια από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας», κατέληξε η Ρένα Δούρου.

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