Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο της μητέρας του: Ήταν ο φάρος στη φουρτούνα

«Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε», ανέφερε ο Νίκος Παπανδρέου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Νίκος Παπανδρέου για τον θάνατο της μητέρας του: Ήταν ο φάρος στη φουρτούνα
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  • Η Μαργαρίτα Παπανδρέου πέθανε σε ηλικία 103 ετών μετά από δύσκολη νύχτα.
  • Ήταν σημαντική προσωπικότητα, έχοντας ιδρύσει την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και επιδρώντας στις κοινωνικές αλλαγές της χώρας.
  • Υποστήριξε τις νίκες και τις ήττες του ΠΑΣΟΚ μέσα από τη ζωή της.
  • Ο Νίκος Παπανδρέου την περιγράφει ως σοφό και ήρεμο στήριγμα στις δύσκολες στιγμές της οικογένειας.
  • Η Μαργαρίτα ήταν «φάρος στη φουρτούνα» για τα παιδιά της και για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
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Συγκινούν τα λόγια που επέλεξε ο Νίκος Παπανδρέου για να αποχαιρετήσει τη μητέρα του, Μαργαρίτα, η οποία πέθανε σήμερα σε ηλικία 103 ετών.

Ο Νίκος Παπανδρέου, στη δήλωση του, αναφέρθηκε στη σημαντική θέση που είχε η μητέρα του τόσο στη ζωή της οικογένειάς της, όσο και στη δική της διαδρομή και δράση της.

Αναλυτικά η δήλωση του

«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε.

Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε.

Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε — μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα».

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