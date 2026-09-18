Δύο χρόνια πριν χιλιάδες βομβητές εξερράγησαν στον Λίβανο - Τώρα επιζώντες περιγράφουν την «κόλαση»

Snapshot Στις 17 Σεπτεμβρίου 2024, χιλιάδες βομβητές εξερράγησαν στον Λίβανο, με αποτέλεσμα 12 νεκρούς και πάνω από 3.000 τραυματίες.

Η επίθεση αποδόθηκε στο Ισραήλ και προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες, όπως εγκαύματα και ακρωτηριασμούς.

Επιζώντες, όπως ο 14χρονος Αλί Αμπάς, περιγράφουν την προσπάθειά τους να επανέλθουν στην καθημερινότητα παρά τους βαρείς τραυματισμούς.

Κάποιοι τραυματίες, όπως η Σάρα Τζαφάλ, έχουν υποβληθεί σε δεκάδες χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης.

Οι επιζώντες αναφέρουν σκηνές πανικού και απόγνωσης κατά τη διάρκεια των εκρήξεων, με συγγενείς να ψάχνουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Snapshot powered by AI

Πριν από δύο χρόνια, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2024, χιλιάδες βομβητές εξερράγησαν σε ολόκληρο τον Λίβανο, σε μια επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 άνθρωποι και περισσότεροι από 3.000 να τραυματιστούν από αυτό που πίστευαν μέχρι τότε ότι ήταν «αθώες» συσκευές επικοινωνίας.

Στις 3.30 μ.μ. (τοπική ώρα) ξεκινάει ένα πρωτοφανές κύμα εκρήξεων βομβητών τραυματίζοντας πολίτες. Πολλοί υπέστησαν εγκαύματα, έχασαν τα μάτια τους και τα άκρα τους.

Με τη συμπλήρωση των δύο χρόνων, το Al Jazeera καταγράφει τις συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων, βαρύτατα τραυματισμένων, που προσπαθούν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.⁣

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Ο Αλί Αμπάς, 14 ετών σήμερα, βρισκόταν στα νότια της Βηρυτού, όταν άρχισαν οι εκρήξεις, για τις οποίες λέει πως ακούγονταν κάθε 5 με 10 δευτερόλεπτα. Έχασε το δεξί του μάτι και αρκετά δάχτυλα, αλλά όπως λέει ,«αυτός ο τραυματισμός μας διακρίνει. Δεν μειώνει αυτό που είμαστε... Ο καθένας έχει έναν ρόλο σε αυτή τη ζωή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι η οικογένειά μου στάθηκε στο πλευρό μου και με βοήθησε να ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες και τον τραυματισμό. Με βοήθησαν, μου ανέβασαν τη διάθεση και με έβαλαν σε καλή ψυχική κατάσταση».

Σήμερα, δύο χρόνια αργότερα, έχει επιστρέψει στο σχολείο, τον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή και αρνείται να αφήσει τον τραυματισμό να τον κρατήσει πίσω. Αντίθετα, τον κάνει πιο δυνατό και πιο αποφασιστικό. To Reuters με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τις εκρήξεις, έκανε ειδικό αφιέρωμα στη ζωή του νεαρού, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Two years after Israel's pager attacks in Lebanon, teenage survivor rebuilds his life https://t.co/TAYgiydmJn 📸 Zohra Bensemra pic.twitter.com/XnM6nfdfGF — Reuters Pictures (@reuterspictures) September 17, 2026

«Όλα μαύρισαν» θυμάται η Σάρα Τζαφάλ, η οποία έχει υποβληθεί σε 45 χειρουργικές επεμβάσεις, ακόμα και αποκατάστασης προσώπου και δαχτύλων.

Η Ζεινάμπ Μεστράχ, έχασε τρία δάχτυλα, όταν εξερράγη ένας βομβητής στα χέρια της. Περιγράφει τις σκηνές αλλοφροσύνης που επικράτησαν όπου συγγενείς φώναζαν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων σε μία προσπάθεια να βεβαιωθούν ότι είναι ζωντανοί.

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