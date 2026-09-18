Οι Κρητικές γιαγιάδες επιστρέφουν και «μονομαχούν» με το… «χαζοGPT»

Snapshot Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης ξεχωρίζει ξανά στα social media με τη συμμετοχή των Κρητικών γιαγιάδων.

Η γιαγιά Αγγέλα συνομιλεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη «χαζοGPT», αλλά η επικοινωνία τους παρουσιάζει δυσκολίες.

Το κρητικό ταμπεραμέντο και ο ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης της γιαγιάς δυσκολεύουν την κατανόηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παρεξηγήσεις προκύπτουν όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη προτείνει αλλαγές στην εμφάνιση και στην κρητική κουζίνα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προτείνει το σούσι αντί για το παραδοσιακό πιλάφι, προκαλώντας έντονη αντίδραση. Snapshot powered by AI

Για ακόμη μία φορά, ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης καταφέρνει να ξεχωρίσει στα social media. Στο επίκεντρο βρίσκονται ξανά οι αγαπημένες Κρητικές γιαγιάδες, οι οποίες αυτή τη φορά καλούνται να αναμετρηθούν με έναν… απρόσμενο συνομιλητή: την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η γιαγιά Αγγέλα ανοίγει διάλογο με το περίφημο «χαζοGPT», μόνο που σύντομα γίνεται φανερό πως η μεταξύ τους συνεννόηση δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση. Το κρητικό ταμπεραμέντο, οι ατάκες και ο ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης της γιαγιάς φαίνεται πως δυσκολεύουν το… ψηφιακό συνομιλητή.

Οι παρεξηγήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, καθώς οι προτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης για αλλαγές στην εμφάνισή της δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως θα ήθελε. Το αποκορύφωμα έρχεται όταν το «χαζοGPT» φτάνει στο σημείο να προτείνει κάτι σχεδόν αδιανόητο για την κρητική κουζίνα: να μπει το σούσι στη θέση του πιλαφιού.