Στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Αυλωνίτης: «Θα ενώσουμε δυνάμεις για πολιτική αλλαγή» είπε ο Ανδρουλάκης

Snapshot Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης εντάχθηκε επίσημα στο ΠΑΣΟΚ μετά από συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή.

Η ένταξη του Αυλωνίτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανακοινώθηκε επίσημα μετά τη συνάντηση.

Η προσχώρηση του Αυλωνίτη σηματοδοτεί την πρώτη από τις αναμενόμενες προσθήκες στελεχών στη Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο διεύρυνσης.

Αναμένονται η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη και προχωρημένες συζητήσεις με τη Νίνα Κασιμάτη για ένταξη στο κόμμα. Snapshot powered by AI

Οριστικοποιήθηκε και τυπικά η ένταξη του Αλέξανδρου Αυλωνίτη στο ΠΑΣΟΚ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του προέδρου του κόμματος στη Βουλή.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, όπως ανακοινώθηκε επισήμως μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών.

«Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, έναν Βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η εξέλιξη έρχεται να επισημοποιήσει τις συζητήσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον κ. Αυλωνίτη να έχει ήδη αφήσει σαφώς να εννοηθεί κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη ΔΕΘ ότι βρισκόταν σε τροχιά προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ.

Η ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελεί παράλληλα την πρώτη από τις προσθήκες στελεχών που αναμένονται στη Χαριλάου Τρικούπη το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της διεύρυνσης που επιχειρεί η ηγεσία του κόμματος.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται και η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη, ενω σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκεται και η Νίνα Κασιμάτη.

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