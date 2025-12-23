Με το ένα πόδι εκτός του κόμματος Κασσελάκη και ο βουλευτής Αυλωνίτης

Με μια ανάρτηση που ερμηνεύεται από πολλούς ότι προοικονομεί τη μελλοντική του αποχώρηση από το Κίνημα Δημοκρατίας, ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης πήρε θέση για την αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα από το κόμμα.

Η κυρία Μάλαμα ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες ότι αποχωρεί από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη καθώς, όπως κατήγγειλε, αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα του κόμματος και εκφέρονται από τον πρόεδρο του κόμματος θέσεις που δεν είναι επεξεργασμένες κι εγκεκριμένες από τη βάση.

Η αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα απαντήθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη, ωστόσο η βουλεύτρια δέχτηκε καταιγισμό επιθετικών μηνυμάτων από οπαδούς του κόμματος.

Σε αυτή την κατάσταση επέλεξε να παρέμβει ο κ. Αυλωνίτης, απευθυνόμενος μέσω ανάρτησης απευθείας στον Στέφανο Κασσελάκη και ζητώντας του να αποκηρύξει τις λεκτικές επιθέσεις των οπαδών του εναντίον της κυρίας Μάλαμα.

Όπως λέει «κάποια από τα μέλη και στελέχη του Κινήματος με ύβρεις και λεκτικούς προπηλακισμούς επιτίθενται στο πρώην στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας και βουλευτή Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα διότι αποχώρησε απο το Κίνημα».

«Λυπάμαι βαθύτατα και ζητώ απο την ηγεσία του Κινήματος να καταδικάσει τη συμπεριφορά αυτή και να κινήσει τις δέουσες ενέργειες», τονίζει ο κ. Αυλωνίτης.

Η ανάρτηση εκτιμάται ότι σπάει τις γέφυρες του ίδιου με τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ ενισχύει και την περιρρέουσα φημολογία ότι βλέποντας τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του ΚΙΔΗ, αλλά και την επαμφοτερίζουσα στάση του κ. Κασσελάκη αναφορικά με τη συνεργασία με τη ΝΔ, εξετάζει το ενδεχόμενο της αποχώρησης από το ΚΙΔΗ και της ένταξης σε άλλη ΚΟ.

Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Αυλωνίτη

«Απευθύνομαι ευθέως προς την ηγεσία του Κινήματος Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο κ. Κασσελάκη.

Επισημαίνω ότι κάποια απο το μέλη και στελέχη του Κινήματος με ύβρεις και λεκτικούς προπηλακισμούς επιτίθενται στο πρώην στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας και βουλευτή Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα διότι αποχώρησε απο το Κίνημα.

Πρέπει να ντρέπονται. Αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με την οφειλόμενη αξιοπρέπεια προς μια βουλευτή που όσο ήταν στο Κίνημα αλλά και ως βουλευτής επέδειξε και επιδεικνύει ήθος, αξιοπρέπεια και εργατικότητα.

Ο καθένας μπορεί να κρίνει την απόφαση της δεν μπορεί όμως να υβρίζει το πρόσωπο και την αξιοπρέπεια της.

Λυπάμαι βαθύτατα και ζητώ απο την ηγεσία του Κινήματος να καταδικάσει τη συμπεριφορά αυτή και να κινήσει τις δέουσες ενέργειες.

Με τη πολιτική ασχολούμαστε εθελοντικά για το καλό αυτού του δύσμοιρου τόπου και φέρνουμε μαζί μας αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε.

Όποιος φέρνει μαζί του τέτοια συμπεριφορά δεν του αξίζει να συμμετέχει στα κοινά».

