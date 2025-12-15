Κλείνει το «Κίνημα Δημοκρατίας» ο Κασσελάκης; Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για συνέδριο και τα σενάρια

«Δυστυχώς ό,τι δεν κατάφεραν τα μέτρα των μνημονίων, το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας και οι “αυτοφοράκηδες” που εκμεταλλεύτηκε» αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε βίντεο που ανήρτησε

Κλείνει το «Κίνημα Δημοκρατίας» ο Κασσελάκης; Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για συνέδριο και τα σενάρια

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Ονομάστηκε Κίνημα Δημοκρατίας, ιδρύθηκε με τον πρόεδρό του να λαμβάνει μεσσιανικές υποδοχές, έζησε περίπου έναν χρόνο και, όπως ανακοίνωσε χθες ο Στέφανος Κασσελάκης σε ένα καλογυρισμένο, όπως πάντα, βίντεο, «δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής».

Ο Στέφανος Κασσελάκης χρησιμοποίησε πολλά λόγια για να πει κάτι πολύ απλό: ότι οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν καμία μεγαλειώδη πορεία, αφού με δεδομένο ότι θα υπάρξει και δεύτερος ή και τρίτος γύρος για να σχηματιστεί κυβέρνηση, οι πιθανότητες να μπει στη Βουλή είναι κυριολεκτικά ελάχιστες. Αυτό, σε συνδυασμό και με την κακή υποδοχή που είχαν ακόμη και εσωκομματικά οι δηλώσεις του προέδρου ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί κυβερνητικά ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται πως οδήγησε το κόμμα στα όριά του.

Από την άλλη, ο Στέφανος Κασσελάκης, έχοντας πάρει μια γερή δόση πραγματικότητας ύστερα από δύο χρόνια στην Ελλάδα, είπε και κάτι ακόμη: Το αυτονόητο ότι «ένας νέος τέτοιος φορέας χρειάζεται πόρους». Και εφόσον η νομοθεσία, αλλά και η... «κουλτούρα» δεν προβλέπει το fundraising, απ' ό,τι φαίνεται το Κίνημα Δημοκρατίας φτάνει και στα οικονομικά του όρια, εκτός από τα πολιτικά. Βέβαια, στην Ελλάδα το «fundraising» των κομμάτων λέγεται «κουπόνια ενίσχυσης» και εκτός από τα κόμματα της Αριστεράς, το εφάρμοζε μέχρι και η ΝΔ μέχρι τη δεκαετία του 1980. Το πρόβλημα λοιπόν, ενδεχομένως να μην είναι η «ελληνική κουλτούρα», αλλά το γεγονός ότι δε βρίσκει αρκετούς πρόθυμους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά το πολιτικό του εγχείρημα.

Παράλληλα, πολιτικοποιώντας το ενδεχόμενο κλεισίματος του ΚΙΔΗ, ο Στέφανος Κασσελάκης επιστρατεύει ως «φταίχτη» ποιον άλλο; Τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο άλλοι κατηγορούν για το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι «έφερε» και «επέβαλε» τον ίδιο τον Στέφανο Κασσελάκη, αρχικά στον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια στην πολιτική ζωή της χώρας. «Η αντίδραση του συστήματος ήταν άμεση: Διέλυσαν την έννοια της Αριστεράς μετατρέποντάς την σε μια συστημική ουρά του Αλέξη Τσίπρα 2.0. Δυστυχώς ό,τι δεν κατάφεραν τα μέτρα των μνημονίων, το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας και οι “αυτοφοράκηδες” που εκμεταλλεύτηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Φυσικά, την απόφαση για «λουκέτο» στο Κίνημα Δημοκρατίας δε θα μπορούσε να δείξει πως τη λαμβάνει μόνος του, χωρίς να το περιβάλει με μια αίσθηση δημοκρατικής νομιμοποίησης. Έτσι, στη χθεσινή του ανάρτηση, ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε ότι «στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο Έκτακτο Συνέδριο που συγκαλώ, θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας».

Το ενδιαφέρον είναι ότι το Συνέδριο θα γίνει... χωρίς συνέδρους! Όπως ανακοίνωσε, θα συμμετέχουν ως ισότιμοι σύνεδροι «όλα τα μέλη, χωρίς ενδιάμεσα όργανα ή μηχανισμούς». Αυτή η περιβολή (υπερ)δημοκρατικής νομιμοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ένα συνέδριο πλήρως ελεγχόμενο από τον πρόεδρο, ακριβώς λόγω της έλλειψης ενδιάμεσων οργάνων. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί σε κομματική διαδικασία και για τον λόγο αυτό, σίγουρα θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον.

Συνιστούν όμως όλα αυτά ανακοίνωση «λουκέτου» στο ΚΙΔΗ; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, αφού ο πρόεδρος του κόμματος αφήνει ορθάνοιχτο μεν το ενδεχόμενο κλεισίματος, αλλά από την άλλη θέτει και ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να διατηρηθεί η λειτουργία του.

Στο «δια ταύτα» της ανάρτησης, ο Στέφανος Κασσελάκης θέτει ακριβώς τα ερωτήματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει το Συνέδριο.

  • Αφενός θέτει ευθέως το υπαρξιακό ζήτημα για το κόμμα: «Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας». Ανοίγει λοιπόν ευθέως ζήτημα σχετικά με το αν το ΚΙΔΗ θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το Συνέδριο του Φεβρουαρίου.
  • «Για την καταστατική ανασυγκρότηση και την οικονομική βιωσιμότητα». Στο σημείο αυτό πιθανότατα θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις από τον πρόεδρο.
  • «Για την κυβερνητική προοπτική του». Αυτό το τελευταίο σημείο είναι ίσως και το σημαντικότερο. Ο Στέφανος Κασσελάκης, ήδη σε τουλάχιστον δύο συνεντεύξεις του το τελευταίο διάστημα έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Το θέμα αυτό πλέον, θα πρέπει να γίνει και ρητή κομματική θέση. Στόχος το ΚΙΔΗ να «καθαρίσει» και από ορισμένα πιο «σκληρά» μέλη, τα οποία ναι μεν ήρθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω απογοήτευσης, αλλά έφεραν μαζί τους και πιο αυστηρές αριστερές θέσεις σε σχέση με τις συνεργασίες.

Οι προτάσεις του προέδρου στα τρία αυτά σημεία (καταστατική ανασυγκρότηση, οικονομική βιωσιμότητα, κυβερνητική προοπτική) θα τεθούν ως προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσει την πορεία του το κόμμα.

