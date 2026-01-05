Τι προκάλεσε το χάος με το κλείσιμο του FIR Αθηνών - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για παρεμβολές

Σοβαρά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για το τι ακριβώς προκάλεσε το πρωτοφανές πρόβλημα στο FIR Αθηνών, που οδήγησε σε χάος στα ελληνικά αεροδρόμια χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου, με καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και αναδρομολογήσεις αεροσκαφών.

Επί ώρες αεροσκάφη που είχαν προορισμό τα ελληνικά αεροδρόμια παρέμειναν καθηλωμένα σε αεροδρόμια του εξωτερικού, ιδίως της Τουρκίας και της Αλβανίας, ενώ χιλιάδες επιβάτες που ήθελαν να αναχωρήσουν από την Ελλάδα, δεν γνώριζαν καν πότε θα μπορούσαν να απογειωθούν.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στη λειτουργία των ραδιοεπικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αδυνατεί επί ώρες να διαχειριστεί με ασφάλεια πτήσεις που εισέρχονταν ή διέρχονταν από τον εναέριο χώρο της.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε πως «δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση», αλλά πρόσθεσε πως «η γενεσιουργός αιτία δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις». Για τον λόγο αυτό, είπε, έχει διαταχθεί ΕΔΕ «ώστε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί συνέβη αυτό χθες».

Το χρονικό της κρίσης στο FIR Αθηνών

Το πρόβλημα έγινε αντιληπτό περί τις 9 το πρωί της Κυριακής, όταν καταγράφηκαν σοβαρές δυσλειτουργίες στην επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και αεροσκαφών. Η κατάσταση οδήγησε στην αναστολή απογειώσεων, ενώ πτήσεις με προορισμό την Ελλάδα αναγκάστηκαν να αναδρομολογηθούν και να προσγειωθούν σε γειτονικές χώρες, καθώς δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο FIR Αθηνών.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν υπήρξε - σύμφωνα με όλες τις πλευρές - άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς ενεργοποιήθηκαν εφεδρικά επίπεδα επικοινωνίας και οι τοπικοί πύργοι ελέγχου διατήρησαν επαφή με τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα.

Η ανακοίνωση περί «παρεμβολών» και η αναδίπλωση

Λίγες ώρες μετά την εκδήλωση του προβλήματος, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία έκανε λόγο για «παρεμβολές», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει την προέλευσή τους ή αν επρόκειτο για εξωτερικό ή εσωτερικό παράγοντα.

Η συγκεκριμένη διατύπωση προκάλεσε έντονο προβληματισμό και ερωτήματα, καθώς ο όρος «παρεμβολή» άφηνε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας.

«Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παραπέμπει ευθέως σε ενδεχόμενο δολιοφθοράς – δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή, από τη στιγμή που δεν διαπιστώθηκε αστοχία συστήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Newsbomb ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας.

Ωστόσο, ώρες αργότερα, η ΥΠΑ ουσιαστικά ανασκεύασε την αρχική της ανακοίνωση, κάνοντας λόγο πλέον για «τεχνικό πρόβλημα», χωρίς και πάλι να δίνει σαφείς εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Η δεύτερη ανακοίνωση αναιρούσε, ουσιαστικά, την πρώτη, χωρίς να συνοδεύεται από τεχνική ανάλυση ή αναφορά στο πώς αποκαταστάθηκε η βλάβη.

Άγνωστο τι προκάλεσε το πρόβλημα - Άγνωστο και το πώς αποκαταστάθηκε η βλάβη

Μέχρι και αυτή την ώρα, όπως τόνισαν σε παρεμβάσεις τους στον Σκάι ο αεροναυπηγός Φ. Καραϊωσιφίδης παραμένει ασαφές ποιο ακριβώς σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας, αν επηρεάστηκε το πρωτεύον ή το δευτερεύον δίκτυο επικοινωνίας και το πόσοι σταθμοί παρουσίασαν πρόβλημα και για ποιο λόγο.

Δεν έχουμε μάθει ακόμη, επίσης, ούτε με ποιον τρόπο αποκαταστάθηκε τελικά η λειτουργία του συστήματος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το πρωί της Δευτέρας, ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρρός.

Τόσο ειδικοί στον τομέα των αερομεταφορών όσο και εκπρόσωποι των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έχουν τονίσει ότι οι υποδομές είναι παμπάλαιες, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Χρίστος Δήμας: Υπήρχε μία παρεμβολή στις συχνότητες, ένας έντονος θόρυβος που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, που επηρέασε τις αερομεταφορές, αλλά δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των επιβατών, επισήμανε ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας. «Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αλλά και με τους ελεγκτές, υπήρχε μία παρεμβολή στις συχνότητες, ένας έντονος θόρυβος που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία μεταξύ των πιλότων», ανέφερε ο υπουργός.

Σχετικά με τις δύο ανακοινώσεις της ΥΠΑ και το κατά πόσο είναι αντικρουόμενες, σχολίασε: «Αυτό το πράγμα λένε, και λένε, στην πραγματικότητα ότι ο θόρυβος αυτός, οι παρεμβολές αυτές από αέρος που επηρέασαν το σύνολο των υποδομών επικοινωνίας, των επικοινωνιακών υποδομών σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να ληφθεί αυτή η απόφαση. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι η ΥΠΑ σε συνεργασία και με τον ΟΤΕ και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ξεκίνησε κατευθείαν να ελέγχει όλες τις υποδομές και με επιτόπιους ελέγχους αλλά και με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ ώστε να δει τι είδους παρεμβολές υπήρχαν και από ό,τι φαίνεται, αυτές δεν προκύπτουν από τις υποδομές της ΥΠΑ».

«Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση, η γενεσιουργός αιτία δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ωστόσο έχω διατάξει ΕΔΕ από χθες ώστε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος και γιατί συνέβη αυτό χθες, αλλά και να μην ξανασυμβεί», τόνισε ο υπουργός και απαντώντας στην ερώτηση αν μπορεί να «πέσουν κεφάλια», απάντησε: «Σαφέστατα» και συνέχισε προσθέτοντας πως η ΕΔΕ γίνεται για να δούμε ποιος ήταν υπεύθυνος.

FIR Αθηνών: Ταλαιπωρία στα αεροδρόμια με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές

Σε σοβαρή ταλαιπωρία υποβλήθηκαν εκατοντάδες επιβάτες την Κυριακή, εξαιτίας γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών και στα αεροδρόμια όλης της χώρας, που προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες.

H ταλαιπωρία εκατοντάδων επιβατών συνεχίζεται και σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. Πολλοί επιβάτες έχασαν τις βαλίτσες τους, ενώ κοιμήθηκαν στις καρέκλες του αεροδρομίου χωρίς να έχουν ενημέρωση για το πότε θα αναχωρήσει η πτήση τους.

Το πρόβλημα εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι προσγειώσεις και οι απογειώσεις αεροσκαφών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Το ζήτημα αφορούσε τα κεντρικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών των Κέντρων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο του FIR Αθηνών. Οι πτήσεις παρέμειναν καθηλωμένες για ώρες, ενώ πολλές δεν ξεκίνησαν ποτέ, προκαλώντας ακυρώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και απώλειες αποσκευών.

Παράλληλα, επιβάτες καταγγέλλουν στο Newsbomb ελλιπή ή ανύπαρκτη ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε ολικώς το απόγευμα, περίπου στις 17:00, ενώ στις 17:45 επανήλθε πλήρως η ροή της εναέριας κυκλοφορίας. Έκτοτε, τα αεροσκάφη προσγειώνονται και απογειώνονται κανονικά, ωστόσο η κατάσταση ομαλοποιείται σταδιακά, καθώς έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός πτήσεων που είχαν ακυρωθεί ή καθυστερήσει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για τα αίτια του προβλήματος. Όμιλος τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε πως, από τον αρχικό έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε τεχνική δυσλειτουργία στα δίκτυά του που να σχετίζεται με το περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτική Αεροπορία επιμένει ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας.

Στην τελευταία της ανακοίνωση, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες, υπό τη μορφή «θορύβου», ο οποίος, βάσει των αρχικών ενδείξεων, προερχόταν από τηλεπικοινωνιακές υποδομές και επηρέασε σοβαρά τις επικοινωνίες των πτήσεων. Οι καθυστερήσεις, πάντως, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στα αεροδρόμια.

Διαβάστε επίσης