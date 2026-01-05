Καραϊωσιφίδης για FIR Αθηνών: Παραμένει ερώτημα σε ποιο σύστημα ακριβώς εντοπίστηκε το πρόβλημα

Δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων, διευκρινίζουν οι ειδικοί

Στιγμιότυπο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Στις ραδιοσυχνότητες και όχι στα αεροδρόμια εντοπίζεται το πρόβλημα που προέκυψε στο FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, όπως τόνισε ο αεροναυπηγός Φ. Καραϊωσιφίδης, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στις αερομεταφορές την Κυριακή, καθηλώνοντας δεκάδες αεροσκάφη επί ώρες.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα δεν μπορούσε να κατευθύνει αεροσκάφη που διέρχονταν από τον εναέριο χώρο της, ενώ το μεγαλύτερο ζήτημα αφορούσε την αδυναμία υποδοχής πτήσεων με προορισμό ελληνικά αεροδρόμια. Για τον λόγο αυτό, αεροσκάφη που βρίσκονταν εκτός του FIR Αθηνών αναδρομολογήθηκαν και προσγειώθηκαν σε γειτονικές χώρες, ενώ παράλληλα δεν ήταν δυνατή η αναχώρηση πτήσεων.

Δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων

Ο κ. Καραϊωσιφίδης ξεκαθάρισε ότι δεν δημιουργήθηκε άμεσος κίνδυνος, καθώς τα αεροσκάφη μπορούσαν να επικοινωνούν με τους τοπικούς πύργους ελέγχου των αεροδρομίων, γεγονός που διασφάλισε την ασφάλεια όσων βρίσκονταν ήδη στον αέρα.

Όπως ανέφερε, το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι πολυεπίπεδο: στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται ο έλεγχος του FIR, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα λειτουργούν εναλλακτικά δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας.

Ερωτήματα για τα συστήματα που τέθηκαν εκτός λειτουργίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι υπάρχει πρωτεύον και δευτερεύον σύστημα, τα οποία -θεωρητικά- είναι πλήρως ανεξάρτητα μεταξύ τους. Το πρωτεύον, εξήγησε, αποτελείται από 12 σταθμούς και το δευτερεύον από επτά, ανεξάρτητους μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) δεν έχει διευκρινίσει ποιο από τα δύο συστήματα παρουσίασε πρόβλημα.

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί, όπως εξήγησε, συνδέονται μεταξύ τους μέσω ραδιοζεύξεων και καταλήγουν στα δύο κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

«Ατυχέστατη» η αρχική ανακοίνωση περί παρεμβολής

Ο αεροναυπηγός χαρακτήρισε «ατυχέστατη» την πρωινή ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών, καθώς έγινε λόγος για «παρεμβολή» χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Όπως τόνισε, ο όρος παρεμβολή –με τη δική του τεχνική ερμηνεία– δεν παραπέμπει σε κακόβουλη ενέργεια, ιδιαίτερα από τη στιγμή που στη συνέχεια έγινε λόγος για ακούσια παρεμβολή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν, η παρεμβολή φέρεται να προήλθε από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, γεγονός που γεννά ερωτήματα, ιδίως από τη στιγμή που ο ΟΤΕ έχει δηλώσει ότι δεν υπήρξε πρόβλημα στο δίκτυό του. «Αν δεν υπήρξε πρόβλημα στον ΟΤΕ, τότε το ζήτημα πρέπει να εντοπιστεί στους πομπούς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το σενάριο υβριδικής επίθεσης

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο υβριδικής επίθεσης από τρίτο παράγοντα, ο κ. Καραϊωσιφίδης το χαρακτήρισε θεωρητικά πιθανό αλλά πρακτικά δύσκολο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε ότι το περιστατικό αναδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχες δυσλειτουργίες στο μέλλον.

