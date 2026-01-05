FIR Αθηνών: Ψάχνουν τι προκάλεσε το χάος στις πτήσεις - Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στις συχνότητες

Καθηλωμένα ήταν την Κυριακή τα αεροπλάνα στα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων με αποτέλεσμα να κλείσει και το FIR Αθηνών

FIR Αθηνών: Ψάχνουν τι προκάλεσε το χάος στις πτήσεις - Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στις συχνότητες
AP Photo
Αποκαταστάθηκε στο 100% το τεχνικό πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί ταυτόχρονα σε πολλές συχνότητες, με τη μορφή «θορύβου», και είχε επηρεάσει τις επικοινωνίες στο FIR Αθηνών την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως γνωστοποίησε η ΥΠΑ, οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία στις 17:00 τοπική ώρα, ενώ ανεστάλη και η σχετική αγγελία NOTAM. Η χωρητικότητα του εναέριου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας αποκαταστάθηκαν πλήρως στις 17:45. Σε όλη τη διάρκεια της διαχείρισης του περιστατικού διασφαλίστηκε η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η ΥΠΑ επισημαίνει ότι τα αίτια του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αντίστοιχη έκταση και μορφή, διερευνώνται ενδελεχώς από τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς της, βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.

Τέλος, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνεργάζεται στενά με τον ΟΤΕ, προκειμένου να τεκμηριωθεί πλήρως το περιστατικό και να ληφθούν μέτρα πρόληψης.

Θα συνεχιστούν οι καθυστερήσεις

Η ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε στις Ραδιοσυχνότητες των Ελληνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας έχει αποκατασταθεί.

Οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε.

Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος».

Δήμας: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στις συχνότητες - Δεν επηρέασε την ασφάλεια των πτήσεων

«Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)» τονίζει σε δήλωση του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Και συνεχίζει λέγοντας πως «αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL, όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.»

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.» επισημαίνεται στη δήλωση ο υπουργός.

Παράλληλα υπενθυμίζει , πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).

«Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

  • Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.
  • Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).
  • Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).
  • Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.
  • Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη» καταλήγει η δήλωση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Δήμα.

