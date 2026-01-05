FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη τι συνέβη, δηλώνουν οι ελεγκτές

Έντονη κριτική στη διαχείριση του προβλήματος που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου άσκησε ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρρός, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας «υπερέβαλαν εαυτόν» για να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Σκάι και σημείωσε πως, αν δεν προέκυψε κίνδυνος για τις πτήσεις, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό των συναδέλφων του. «Αν δεν υπήρξε κίνδυνος, είναι γιατί οι συνάδελφοι έκαναν με το παραπάνω το καθήκον τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αιχμές κατά της ΥΠΑ για αντικρουόμενες ανακοινώσεις

Ο κ. Ψαρρός άσκησε δριμεία κριτική στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), υποστηρίζοντας ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, καθώς εξέδωσε δύο ανακοινώσεις, εκ των οποίων η δεύτερη αναιρούσε την πρώτη, χωρίς ωστόσο να δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις.

«Μας είπαν απλώς ότι το σύστημα “επανήλθε”, χωρίς να μας εξηγήσουν ούτε τι ακριβώς συνέβη ούτε πώς αποκαταστάθηκε η βλάβη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση εξαντλήθηκε σε δελτία Τύπου, την ώρα που παραμένουν αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία και την ασφάλεια του συστήματος.

«Αποκλείστηκε η κακόβουλη ενέργεια αφού μιλούν για τεχνικό ζήτημα»

Όπως σημείωσε, από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, με το πρόβλημα να αποδίδεται γενικά σε «τεχνικό ζήτημα». Ωστόσο, ούτε αυτή η εξήγηση συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες τεχνικές διευκρινίσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ελεγκτών επεσήμανε ότι το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας είναι παμπάλαιο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό αντίστοιχων υποδομών.

«Εξωπραγματικό να μη γνωρίζουμε τι χάλασε και πώς διορθώθηκε»

Ο κ. Ψαρρός χαρακτήρισε την κατάσταση «εξωπραγματική», επισημαίνοντας ότι οι ελεγκτές έκαναν κανονικά τη δουλειά τους, «και με το παραπάνω», χωρίς όμως να γνωρίζουν τι ακριβώς προκάλεσε τη βλάβη ή πώς αυτή αποκαταστάθηκε.

«Δεν ξέρουμε καν τι έγινε και έφτιαξε το πρόβλημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι περιμένουν από την ΥΠΑ σαφείς διαβεβαιώσεις ότι ένα αντίστοιχο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Διαβάστε επίσης