FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη τι συνέβη, δηλώνουν οι ελεγκτές

«Μας είπαν απλώς ότι το σύστημα “επανήλθε”, χωρίς να μας εξηγήσουν ούτε τι ακριβώς συνέβη ούτε πώς αποκαταστάθηκε η βλάβη», δήλωσε ο πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρρός

Newsbomb

FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη τι συνέβη, δηλώνουν οι ελεγκτές

Στιγμιότυπο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη κριτική στη διαχείριση του προβλήματος που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου άσκησε ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρρός, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας «υπερέβαλαν εαυτόν» για να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Σκάι και σημείωσε πως, αν δεν προέκυψε κίνδυνος για τις πτήσεις, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό των συναδέλφων του. «Αν δεν υπήρξε κίνδυνος, είναι γιατί οι συνάδελφοι έκαναν με το παραπάνω το καθήκον τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αιχμές κατά της ΥΠΑ για αντικρουόμενες ανακοινώσεις

Ο κ. Ψαρρός άσκησε δριμεία κριτική στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), υποστηρίζοντας ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, καθώς εξέδωσε δύο ανακοινώσεις, εκ των οποίων η δεύτερη αναιρούσε την πρώτη, χωρίς ωστόσο να δίνονται ουσιαστικές απαντήσεις.

«Μας είπαν απλώς ότι το σύστημα “επανήλθε”, χωρίς να μας εξηγήσουν ούτε τι ακριβώς συνέβη ούτε πώς αποκαταστάθηκε η βλάβη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση εξαντλήθηκε σε δελτία Τύπου, την ώρα που παραμένουν αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα για τη λειτουργία και την ασφάλεια του συστήματος.

«Αποκλείστηκε η κακόβουλη ενέργεια αφού μιλούν για τεχνικό ζήτημα»

Όπως σημείωσε, από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, με το πρόβλημα να αποδίδεται γενικά σε «τεχνικό ζήτημα». Ωστόσο, ούτε αυτή η εξήγηση συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες τεχνικές διευκρινίσεις.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ελεγκτών επεσήμανε ότι το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας είναι παμπάλαιο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό αντίστοιχων υποδομών.

«Εξωπραγματικό να μη γνωρίζουμε τι χάλασε και πώς διορθώθηκε»

Ο κ. Ψαρρός χαρακτήρισε την κατάσταση «εξωπραγματική», επισημαίνοντας ότι οι ελεγκτές έκαναν κανονικά τη δουλειά τους, «και με το παραπάνω», χωρίς όμως να γνωρίζουν τι ακριβώς προκάλεσε τη βλάβη ή πώς αυτή αποκαταστάθηκε.

«Δεν ξέρουμε καν τι έγινε και έφτιαξε το πρόβλημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι περιμένουν από την ΥΠΑ σαφείς διαβεβαιώσεις ότι ένα αντίστοιχο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:37ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής καταγγέλεται για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Κύπριος βουλευτής κατηγορείται για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα - Τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποφάσισαν κλιμάκωση - «Η αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κοπεί η Ελλάδα στα δύο»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης: Υποδύθηκαν τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ και της άρπαξαν €600.000

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «πιστή υπολοχαγός» του Μαδούρο που αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία στη Βενεζουέλα - Θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ;

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ που έγινε το φονικό - Αναζητούνται οι 7 δράστες

08:12WHAT THE FACT

Ποια φαγητά δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Το αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα» στον Γιώργο Παπαδάκη

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: «Η Επιχείρηση Μαδούρο δημιουργεί προηγούμενο για αυταρχικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο»

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη ούτε πώς προκλήθηκε το πρόβλημα ούτε πώς αποκαταστάθηκε, δηλώνουν οι ελεγκτές

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το blame game της συναίνεσης, ο Σάλλας και τα μπλόκα των αγροτών, οι τάπες του Μαρινάκη, ο φόβος των νοικοκυραίων, τα ζόρια της πληροφορικής, deal προ των πυλών και η φαγούρα και η ουσία

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Ιανουαρίου

06:42BOMBER

Who's the Boss?

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Το αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα» στον Γιώργο Παπαδάκη

22:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Η τάση του καιρού μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου – Σε ποιες περιοχές θα ρίξει «πολύ νερό»

06:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αντίποινα μετά τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου - Τρία άτομα αναζητούν οι Αρχές

07:31ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών με ακυρώσεις πτήσεων και χαμένες αποσκευές - Καταγγέλλουν έλλειψη ενημέρωσης

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Το έδαφος έχει «σχιστεί» σε μήκος 10 χιλιομέτρων: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί από τη φονική πυρκαγιά - Θρήνος για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ανοίγουν τα σχολεία μετά την Πρωτοχρονιά 2026 - Οι αργίες και τα σχολικά τριήμερα της χρονιάς

06:00LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το μεγάλο αντίο σε έναν αληθινό σταρ της TV που αγάπησαν όλοι

07:26ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμη ούτε πώς προκλήθηκε το πρόβλημα ούτε πώς αποκαταστάθηκε, δηλώνουν οι ελεγκτές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Μυστήριο με τις παρεμβολές - Ψάχνουν την αιτία που προκάλεσε το χάος στις πτήσεις - Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα

08:12WHAT THE FACT

Ποια φαγητά δεν πρέπει να ξαναζεσταίνετε στο φούρνο μικροκυμάτων

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

06:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποιοι είναι οι 28 υποψήφιοι για την ελληνική εκπροσώπηση

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ