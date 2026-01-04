FIR Αθηνών: Νέα ανακοίνωση σε λίγο από την ΥΠΑ για το jamming- «Τα συστήματα τώρα λειτουργούν»

Πρωτοφανές το γεγονός της παρεμβολής σε όλο το FIR Αθηνών

FIR Αθηνών: Νέα ανακοίνωση σε λίγο από την ΥΠΑ για το jamming- «Τα συστήματα τώρα λειτουργούν»
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε λίγη ώρα θα εκδώσει νέα ανακοίνωση, στην οποία θα παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το πρωτοφανές γεγονός με τις παρεμβολές σε όλο το FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, τα προβλήματα πλέον έχουν αποκατασταθεί και γίνεται τεχνικός έλεγχος για την ανταπόκριση των συστημάτων, μετά τις παρεμβολές.

