FIR Αθηνών - Δήμας: Πώς εφαρμόστηκε το Action Plan του υπουργείου Μεταφορών

Όλες οι κινήσεις του υπουργείου για το ζήτημα που δημιουργήθηκε και ακόμη ταλαιπωρεί πολλούς επιβάτες 

Newsbomb

FIR Αθηνών - Δήμας: Πώς εφαρμόστηκε το Action Plan του υπουργείου Μεταφορών
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από το πρωί με το FIR Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).
Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:
-Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.
-Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).
-Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).
-Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.
-Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.
Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08ΚΟΣΜΟΣ

Δεν χάνει ευκαιρία για τις φαντασιώσεις του ο Μίτσκοσκι με αφορμή τον Μαδούρο: «Το διεθνές δίκαιο παραβιάστηκε εις βάρος της "Μακεδονίας"»

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η «σκοτεινή» προσωπικότητα του ιδιοκτήτη του μπαρ - κόλαση με 40 νεκρούς

19:53ΕΛΛΑΔΑ

AEGEAN: Ακυρώθηκαν συνολικά 48 πτήσεις - Πότε θα αποκατασταθούν πλήρως τα δρομολόγια

19:47ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών - Δήμας: Πώς εφαρμόστηκε το Action Plan του υπουργείου Μεταφορών

19:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη: Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα - Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια των παρεμβολών στο FIR Αθηνών

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγούσε στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok!

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Πράξεις επιθετικού πολέμου από τον Τραμπ κατά του κυρίαρχου κράτους της Βενεζουέλας

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στον δημοσιογράφο από το δελτίο ειδήσεων του ANT1

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

19:02LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον θάνατό του

18:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το ανεξίτηλο στίγμα στην τηλεόραση και η ζωή πίσω από τις κάμερες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Όταν αποχαιρέτησε το «Καλημέρα Ελλάδα», μετά από διαδρομή 34 ετών

18:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

«Κατεβάζουν ρολά» οι λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου - Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Μπλέτσας, πρ. Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στο Newsbomb: «Δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή - Πιθανό το σαμποτάζ, νωρίς για συμπεράσματα»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης σε ηλικία 74 ετών

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Οϊμιάκον: Αυτό είναι το πιο παγωμένο χωριό της Γης – Ο υδράργυρος φτάνει μέχρι τους –72℃

18:55ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι σαμποτάζ κατά 99% - Άγνωστος πομπός στόχευσε την κεντρική κεραία της Αττικής, θα βρεθεί από πού», εκτιμά Ραδιοερασιτέχνης στο Newsbomb

19:02LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η ανακοίνωση του Λαϊκού Νοσοκομείου για τον θάνατό του

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας κρίνει τον χειμώνα στην Ελλάδα

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Υπέστη έμφραγμα στο Κολωνάκι - Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Λαϊκό

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ανδραβίδα: Δεν άντεξε την απώλεια του γιου του σε τροχαίο και αυτοκτόνησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Τον βρήκε νεκρό σε στάβλο ο αδελφός του

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανακοίνωση της ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε πλήρως το πρόβλημα - Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια των παρεμβολών στο FIR Αθηνών

18:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Το ανεξίτηλο στίγμα στην τηλεόραση και η ζωή πίσω από τις κάμερες

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρία ισχυρά κύματα ψύχους φέρνουν ανατροπή - Τι θα γίνει τα Θεοφάνεια

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» στον δημοσιογράφο από το δελτίο ειδήσεων του ANT1

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του - Είχε γίνει για έναν ιδιαίτερο λόγο

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γκίνης: Με το σταυρό στο στόμα βρέθηκε νεκρός ο διοικητής της Πυροσβεστικής Πορόιας

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 8 προσαγωγές για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα - Φόβοι για αντίποινα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες ουρές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και κλούβες των ΜΑΤ - Βίντεο

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Μπλέτσας, πρ. Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας στο Newsbomb: «Δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή - Πιθανό το σαμποτάζ, νωρίς για συμπεράσματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ