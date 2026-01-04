Μιχάλης Μπλέτσας στο Newsbomb: «Δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή»

«Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παραπέμπει ευθέως σε ενδεχόμενο δολιοφθοράς – δεν είναι τυχαία μια τέτοιας φύσης παρεμβολή, από τη στιγμή που δεν διαπιστώθηκε αστοχία συστήματος», δήλωσε στο Newsbomb ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, με αφορμή τη διερεύνηση των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στα αεροδρόμια.

«Αυτή είναι, προς το παρόν, η υπόθεση εργασίας. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, καθώς οι εικασίες είναι πολλές. Περιμένουμε να έχουμε στα χέρια μας τα τεχνικά στοιχεία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μπλέτσα, «γνωρίζουμε ότι υπήρξε δυσλειτουργία η οποία πρέπει να εξηγηθεί – πιθανότατα προκλήθηκε από παρεμβολές στο δίκτυο».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν ενδέχεται να υπήρξε εσωτερικό τεχνικό πρόβλημα που να προκάλεσε την πτώση των γραμμών, απάντησε ότι «είναι νωρίς ακόμη, το διερευνούμε» και κάλεσε να αποφευχθούν οι εικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική ανάλυση.

«Μόλις ελεγχθεί πλήρως το ραδιοδίκτυο και τα μηχανήματα, θα υπάρξουν συγκεκριμένα συμπεράσματα», κατέληξε ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

