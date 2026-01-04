Προβλήματα στο FIR Αθηνών - πρώην διοικητής ΥΠΑ: Όλα λειτουργούν σε έναν αυτόματο πιλότο

Ανάρτηση για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα αεροδρόμια στο FIR Αθηνών από νωρίς το πρωί της Κυριακής έκανε ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, πρώην διοικητής της ΥΠΑ.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κωνσταντινίδης κάνει λόγο για «αναχρονιστικά συστήματα, παλαιωμένες υποδομές, καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό» και πως όλα λειτουργούν «με έναν αυτόματο πιλότο»

Η ανάρτηση του πρήν διοικητής της ΥΠΑ, Σταύρου Κωνσταντινίδη

«Έκλεισε για πολλές ώρες ο εναέριος χώρος της χώρας.

«Ως πρώην διοικητής της ΥΠΑ, αμφιβάλλω αν η χώρα έχει δώσει ποτέ τη δέουσα σημασία για τα θέματα της Πολιτικής Αεροπορίας. Αναχρονιστικά συστήματα, παλαιωμένες υποδομές, καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό. Όπως και στον σιδηρόδρομο και εδώ στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλο έλλειμα. Ελπίζω να μην πέσει ποτέ στο κεφάλι μας. Όλα λειτουργούν σε έναν αυτόματο πιλότο».

Σημειώνεται ότι από την έως τώρα έρευνα που πραγματοποίησαν, τόσο η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας όσο και η ΕΥΠ, δεν προέκυψε κάποιο ίχνος δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης, αντιθέτως προέκυψε πως το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη κεραίας στα Γεράνεια Όρη που εξυπηρετεί το FIR Αθηνών.

Στην τελευταία της ανακοίνωση η ΥΠΑ κάνει λόγο για μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης, προσδίδοντας άλλη διάσταση στο πρόβλημα με τις πτήσεις, το οποίο προέκυψε από τις 9 το πρωί την Κυριακή.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΥΠΑ, από το μεσημέρι δόθηκε εντολή σε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος να απογειωθεί, προκειμένου να διερευνήσει με ειδικά όργανα και τεχνικούς, την προέλευση των παρεμβολών, οι οποίες έγιναν από αέρος.

Τα προβλήματα έχουν αρχίσει και αποκαθίστανται σταδιακά.